Désormais, Google Meet offre un mode image dans l’image plus performant

Google Meet est l’un des meilleurs services de chat vidéo disponibles, surtout si vous avez investi dans les autres plateformes et services de l’entreprise. Si Meet s’est considérablement amélioré au cours de l’année écoulée, avec des fonctionnalités utiles telles que la traduction des légendes et les réactions en réunion, le service a également apporté des améliorations en termes de qualité de vie, comme la prise en charge de la vidéo 1080p.

Aujourd’hui, Google apporte des contrôles plus robustes à Meet sur le Web lorsque les utilisateurs activent le mode image dans l’image (PiP), ce qui devrait faciliter le travail multitâche pendant les réunions.

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée sur le blog Workspace Updates de Google. Il s’agit d’une mise à jour significative qui améliorera l’expérience de Google Meet en mode image et image (PiP) lors de l’utilisation d’un navigateur. Auparavant, les utilisateurs de Google Meet sur le Web ne disposaient que de quelques options en mode PiP, comme le contrôle de la caméra et du microphone ou la possibilité de quitter la réunion.

Désormais, les utilisateurs auront accès à :

Lever la main

Utiliser le chat de la réunion

Activer et désactiver les légendes

Redimensionner plus efficacement l’image dans l’image

Accéder à des mises en page flexibles

Faciliter le travail multitâche

Bien que cette mise à jour n’apporte pas toutes les options de l’interface principale, elle en offre suffisamment pour faciliter le travail multitâche en cas de besoin. Plutôt que d’entrer et de sortir du chat pour exécuter les outils les plus courants, les utilisateurs peuvent désormais lever la main, activer les sous-titres et, surtout, redimensionner correctement l’affichage en mode PiP. En outre, les utilisateurs auront également accès à différentes mises en page, ce qui rendra la fenêtre PiP plus agréable à regarder lors d’une réunion vidéo.

La dernière mise à jour a déjà commencé à être déployée dans les domaines Rapid Release et Scheduled Release. Malgré cela, vous ne verrez peut-être pas les changements aujourd’hui, car Google indique qu’il faudra jusqu’à deux semaines pour que tous les comptes bénéficient de la nouvelle fonctionnalité. Ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est qu’elle ne sera pas seulement disponible pour tous les clients de Google Workspace, mais qu’elle arrivera également pour les détenteurs de comptes Google personnels, alors restez à l’affût.