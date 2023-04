Google Meet prend enfin en charge les appels vidéo 1080p

Google Meet est l’un des meilleurs services de chat vidéo. Après des années de fonctionnement à 720p, Google Meet bénéficie d’une belle mise à jour, augmentant sa qualité de streaming vidéo à 1080p pour les comptes Workspace et Google One éligibles.

La mise à jour a été communiquée sur le blog Workspace de Google, mais elle est assortie de nombreuses restrictions. Tout d’abord, seuls certains comptes Google Workspace et Google One sont éligibles pour le moment. Google a précisé que seuls les comptes Workspace suivants sont éligibles : Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials et Frontline.

Quant aux détenteurs d’un compte Google One, ils devront être abonnés à des forfaits de 2 To ou plus pour pouvoir bénéficier de la diffusion en continu en 1080p sur Google Meet. Afin de clarifier les choses et d’éviter toute confusion, Google a fourni une liste des comptes qui ne sont pas éligibles : Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, Nonprofits, et G Suite Basic, Google Business et les comptes Google personnels.

Si vous remplissez les conditions requises, vous devez vous assurer que la webcam ou la caméra que vous utilisez peut diffuser en 1080p. Si ce n’est pas le cas, vous devrez passer à une webcam de meilleure qualité pour en profiter. Si vous répondez à tous les critères ci-dessus, vous pouvez accéder à la session Google Meet sur votre ordinateur à l’aide d’un navigateur compatible et vous devriez voir apparaître l’option permettant d’activer la diffusion en continu en 1080p avant de vous lancer dans la rencontre.

Gardez à l’esprit que ce paramètre nécessitera davantage de bande passante. Par conséquent, si les choses ne fonctionnent pas aussi bien, vous pouvez ramener le paramètre à 720p.

Pas pour tous !

En plus de toutes les exigences mentionnées précédemment, Google a encore d’autres stipulations indiquant que « Cette résolution est disponible sur le Web lorsque vous utilisez un ordinateur avec une caméra 1080p et suffisamment de puissance de calcul dans les réunions avec deux participants ». Par conséquent, si vous ne voyez pas l’option, cela peut signifier que l’un des participants à la réunion ne dispose pas d’une « puissance de calcul » suffisante pour exécuter la fonctionnalité. Mais comme pour les flux Google Meet standard, la qualité sera automatiquement ajustée si nécessaire afin de maintenir une expérience fluide.

La nouvelle fonctionnalité est déjà en cours de déploiement pour les domaines en version rapide, et les domaines en version programmée devraient commencer à l’utiliser à partir du 4 mai. Google a indiqué que le déploiement complet pouvait prendre jusqu’à 15 jours, alors si vous ne la voyez pas encore, soyez patient.