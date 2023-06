Le Game Porting Toolkit d’Apple permet de faire tourner des jeux Windows sur macOS

L’une des raisons pour lesquelles le Steam Deck de Valve est devenu une plateforme de jeu si importante est que, bien qu’il utilise un système d’exploitation basé sur Linux, il peut faire tourner des milliers de jeux Windows sans aucune modification grâce à la couche de compatibilité Proton de Valve (qui est basée sur Wine).

Aujourd’hui, Apple apporte une fonctionnalité analogue à macOS… mais elle n’est pas vraiment destinée à permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux Windows sur des Mac. Elle est conçue pour permettre aux développeurs de jeux de tester plus facilement leurs jeux Windows sur les Mac avant de les porter pour qu’ils fonctionnent en mode natif. Cela n’a pas empêché les utilisateurs d’utiliser le nouveau Game Porting Toolkit d’Apple pour faire tourner des jeux comme Cyberpunk 2077 sur un Mac.

Lors d’une session WWDC cette semaine, Apple a décrit comment le Game Porting Toolkit permet aux jeux Windows de fonctionner sur un Mac sans aucune modification grâce à un logiciel qui traduit les appels système des API Windows en API Mac équivalentes.

La Game Porting Toolkit permet aux jeux Windows d’accéder aux périphériques d’entrée Mac, à la lecture audio, au matériel de réseau et de système de fichiers, ainsi qu’aux graphiques. Les jeux conçus pour utiliser la technologie graphique DirectX 12 de Microsoft peuvent fonctionner sur les systèmes Apple qui utilisent la technologie graphique Metal 3.

Comme le logiciel Proton de Valve, le Game Porting Toolkit d’Apple est basé sur le code Wine, bien que dans le cas d’Apple, la société ait travaillé avec le code source de CrossOver, le principal contributeur du projet Wine, qui propose également son propre logiciel pour faire fonctionner les applications et les jeux Windows sur les ordinateurs Mac et Linux.

Mais contrairement à Proton, qui est conçu pour permettre aux utilisateurs finaux d’exécuter des jeux Windows sur des systèmes Linux sans l’aide des développeurs de jeux, le Game Porting Toolkit est conçu comme un outil de développement. Apple explique qu’il est destiné à réduire le temps nécessaire aux développeurs pour porter leurs jeux afin qu’ils fonctionnent en mode natif sur les Mac… car c’est ce qu’elle espère vraiment encourager.

Un pas vers les jeux pour macOS ?

Bien qu’il soit déjà possible d’exécuter de nombreux jeux Windows sur un Mac en utilisant cet outil de développement, Apple précise qu’ils peuvent être bogués et/ou plus lents ou moins efficaces que les jeux fonctionnant en mode natif. En effet, lorsque vous exécutez un jeu Windows sur un Mac à l’aide du Toolkit, vous exécutez non seulement un jeu, mais vous ajoutez également les interférences liées à l’exécution du Toolkit, à la traduction des API et à la traduction de l’architecture du jeu d’instructions (la plupart des jeux Windows sont conçus pour fonctionner sur des ordinateurs dotés de processeurs x86_64, alors que les Mac modernes sont équipés de processeurs Apple de la série M basés sur l’architecture ARM).

Dans cette optique, la Game Porting Toolkit comprend également un Metal Performance HUD qui peut mettre en évidence les mesures de performance et aider les développeurs à identifier les problèmes qui seraient résolus en prenant les mesures supplémentaires pour compiler les jeux afin qu’ils fonctionnent de manière native sur le matériel Apple.

Mais maintenant qu’Apple a fait un petit pas en avant en autorisant simplement les jeux Windows non modifiés à fonctionner sur un Mac, la société pourrait éventuellement s’inspirer de Valve et faire en sorte que cette fonctionnalité soit un jour orientée vers l’utilisateur plutôt que vers les développeurs.