Instagram pourrait être le prochain réseau social à se doter d’un chatbot d’IA

Depuis que ChatGPT a pris le monde d’assaut après sa sortie en novembre, d’autres entreprises technologiques se sont empressées de lancer leurs propres chatbots dotés d’une intelligence artificielle pour tenter de rester dans la course. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’un nouveau géant du Web étudie apparemment la possibilité d’intégrer un chatbot dans un célèbre réseau social.

Il semblerait que Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Instagram qui donnera aux utilisateurs de ce dernier service un accès direct à un chatbot d’IA. La découverte se présente sous la forme d’une capture d’écran partagée par Alessandro Paluzzi sur Twitter.

Sur l’image, les utilisateurs se voient présenter un écran de l’application mobile d’Instagram sur lequel on peut lire « Chat with an AI ».

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀 ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You’ll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w —Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023

La description de cette fonctionnalité apparemment à venir explique que les utilisateurs peuvent discuter avec l’IA pour obtenir des conseils et des réponses à leurs questions, ainsi que l’utiliser pour « trouver la meilleure façon de s’exprimer et obtenir de l’aide pour rédiger des messages ».

On ne sait pas exactement ce que cela implique, mais il est clair que la génération de texte écrit — une fonctionnalité popularisée par ChatGPT — sera au cœur de l’application. Cela signifie que les utilisateurs pourront dire au chatbot d’écrire un DM à un ami et que l’IA prendra le relais en rédigeant un message que l’utilisateur pourra relire, peaufiner, puis envoyer.

L’IA d’Instagram pourrait être dotée de dizaines de personnalités

La fonction de personnalité révélée dans la capture d’écran est peut-être plus intéressante. D’après cette image, l’IA d’Instagram sera dotée de 30 « personnalités » différentes parmi lesquelles l’utilisateur pourra choisir, bien que des exemples précis ne soient pas fournis. L’utilisateur pourra discuter avec ces différentes personnalités et s’en tenir à celle qu’il apprécie le plus, ce qui pourrait rendre le chatbot plus attrayant que ChatGPT et Bard, qui sont tous deux de nature plus utilitaire et formelle.

La capture d’écran ne permet pas de savoir quand Instagram introduira ce chatbot — à l’heure actuelle, il n’y a pas de confirmation officielle à ce sujet, et comme pour toute fonctionnalité inédite, il est possible qu’elle soit modifiée avant d’atteindre la base d’utilisateurs générale. Quand (si) il arrivera, le chatbot d’Instagram ne sera pas unique parmi ses pairs. Plus tôt cette année, Snapchat a ajouté son propre chatbot appelé My AI qui permet aux utilisateurs de discuter avec la machine pseudo-intelligente de la même manière qu’ils le font avec leurs amis.

Mais la fonction d’IA de Snapchat a été critiquée par certains utilisateurs qui trouvent les échanges « effrayants », tandis que d’autres ont exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la technologie d’IA traite les informations qu’elle reçoit. Il ne fait aucun doute qu’Instagram étudiera attentivement ces questions avant d’envisager le déploiement d’une version bêta de son propre chatbot IA.