Instagram renforce la protection des adolescents contre la sextorsion

Meta intensifie ses efforts pour protéger les adolescents sur Instagram contre la sextorsion, un type de chantage qui exploite des images ou des conversations à caractère sexuel pour extorquer de l’argent aux victimes.

Instagram déploie un ensemble de fonctionnalités visant à empêcher les comptes « potentiellement frauduleux » de cibler les adolescents. Les demandes de suivi provenant de ces comptes seront dirigées vers le dossier spam ou bloquées. Une alerte avertit également les adolescents lorsqu’ils reçoivent un message d’un compte suspect, notamment s’il provient d’un autre pays.

Meta empêche également les comptes suspects de voir les abonnés d’un adolescent ou de consulter les tags liés à ses photos.

Instagram bloque désormais les captures d’écran et les enregistrements d’écran des images envoyées via la fonctionnalité de messagerie temporaire. Ces images ne sont pas non plus accessibles depuis la version Web d’Instagram.

La fonctionnalité de protection contre la nudité, testée plus tôt cette année, est désormais déployée pour tous les adolescents. Elle floute automatiquement les images contenant de la nudité et affiche des ressources utiles en cas de signalement.

Instagram répond aux critiques et aux pressions réglementaires

Ces mises à jour interviennent alors que Meta est sous pression pour renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs. L’entreprise fait face à un procès intenté par plus de 30 États américains sur cette question. Meta a également supprimé 800 groupes Facebook et 820 comptes liés à un groupe appelé « Yahoo Boys », qui cherchait à recruter et à former de nouveaux escrocs à la sextorsion.

En renforçant les mesures de sécurité pour les adolescents, Meta cherche à répondre aux critiques et à se conformer aux exigences des régulateurs.