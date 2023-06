Apple offre à votre iPhone une application de Journal avec iOS 17

Comme le laissait entendre la rumeur, dans le cadre des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 annoncées hier lors de la conférence mondiale des développeurs (WWDC), Apple a introduit une nouvelle application axée sur la tenue d’un journal. L’application s’appelle à juste titre « Journal » et est présentée comme la « nouvelle façon d’apprécier les moments de la vie ».

L’application Journal pour iPhone utilisera l’apprentissage automatique de l’appareil tout au long de la journée et fournira des suggestions et des idées pour écrire. Les suggestions personnalisées proviendront de l’activité récente de vos contacts, de votre localisation, de votre musique, de vos photos, de vos podcasts et de vos applications d’entraînement, et des notifications programmées vous rappelleront qu’il est temps d’écrire.

Des études récentes suggèrent que la tenue d’un journal peut être très bénéfique pour notre santé mentale. En effet, certaines études suggèrent que le fait d’écrire nos expériences peut contribuer à réduire considérablement l’anxiété et même le nombre de jours de maladie que nous prenons en dehors du travail. En outre, l’écriture expressive et la tenue d’un journal de gratitude sont connues pour favoriser l’acceptation de soi et augmenter le traitement cognitif.

Apple s’efforce de proposer des fonctionnalités axées sur la santé, notamment avec l’introduction d’une application Santé sur l’iPad, et il est donc logique qu’une telle fonctionnalité soit également ajoutée. Tout ce que j’espère, c’est que cette application finira par s’étendre à macOS, sans qu’elle soit nécessairement liée à un iPhone.

Les utilisateurs d’iPhone auront la possibilité de verrouiller l’application, qui utilisera un chiffrement de bout en bout. C’est pourquoi Apple affirme que l’application a été conçue pour protéger la vie privée de l’utilisateur, de sorte que personne d’autre que l’utilisateur ne pourra accéder aux entrées de son journal.

Une application sécurisée

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPhone ne pouvaient tenir un journal qu’à l’aide d’applications tierces, telles que Day One, ou en utilisant l’application Notes. Toutefois, comme cette fonctionnalité sera désormais disponible en mode natif, nous devrons attendre de voir comment cela affectera les applications de journalisme actuellement disponibles sur l’App Store.

Apple fournira également une API pour les suggestions de journalisation afin que les développeurs puissent tirer parti de ces suggestions dans leurs propres applications. Journal sera disponible sur iOS 17 dès sa sortie à l’automne.