Une nouvelle mise à jour de Garmin ajoute la dynamique de course au poignet

En début d’année, les Garmin Forerunner 965 et 265 ont été lancées avec la dynamique de course au poignet. Cette fonction, qui vous encourage à améliorer votre forme pendant la course, nécessitait auparavant un accessoire séparé. Désormais, la dynamique de course au poignet est disponible sur toutes les montres Garmin.

Une nouvelle mise à jour ajoute la dynamique de course au poignet à plusieurs smartwatches Garmin, dont la Enduro 2 et la Instinct 2. Les utilisateurs peuvent regarder leur poignet pendant ou après un jogging pour voir leur temps de contact avec le sol, leur cadence, la longueur de leurs foulées et d’autres paramètres.

L’amélioration de votre forme peut vous aider à éviter les blessures pendant l’exercice. Mais pour le meilleur ou pour le pire, cette fonction est conçue pour les athlètes de haut niveau qui sont déjà bien informés. Garmin ne fournit pas beaucoup d’informations sur la dynamique de course au poignet. Si vous ne prenez pas le temps de lire les guides de l’entreprise, cette fonction peut vous sembler un peu opaque ou confuse.

Les montres Garmin suivantes prennent désormais en charge la dynamique de course au poignet :

Enduro 2

Epix (Gen 2)

Fenix 7 Series

Série Forerunner

Série Instinct 2

MARQ (Gen 2)

Une aide précieuse

Si vous souhaitez utiliser cette fonction, je vous suggère de visiter la page d’accueil de Garmin sur la dynamique de la course à pied. Vous y trouverez des explications de base sur des paramètres tels que la longueur de la foulée ou le temps de contact avec le sol. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « aide » de votre montre Garmin pour connaître la plage idéale pour les mesures de course. (Certaines de ces données sont très élémentaires. Par exemple, vous voudrez un temps de contact au sol court et une cadence relativement élevée si vous faites une course d’endurance).

Votre smartwatch Garmin devrait installer cette mise à jour automatiquement. Si vous avez désactivé les mises à jour automatiques, vous devez entrer dans vos paramètres et déclencher une mise à jour manuelle. Cette procédure diffère selon le modèle de montre que vous possédez.