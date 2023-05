La Garmin Epix Pro (Gen 2) est conçue pour s’entraîner dans l’obscurité

Garmin a officiellement dévoilé la série Epix Pro (Gen 2), une mise à niveau de sa gamme de montres d’extérieur haut de gamme qui ajoute un capteur de fréquence cardiaque optimisé, une lampe de poche et de nouvelles tailles.

Alors que la Epix (Gen 2) sortie en 2022 n’était disponible qu’en boîtier de 47 mm, Garmin a ajouté des options de boîtiers de 42 mm et 51 mm, ce qui signifie qu’elle est désormais parallèle à la gamme Fenix 7 Pro, également nouvelle.

Elle présente toujours la même liste exhaustive de fonctionnalités, de profils sportifs et d’informations Garmin de premier plan que sa prédécesseure, mais quelques ajouts intéressants ont également été apportés.

Mode sombre et améliorations du design

Les montres Epix Pro (Gen 2) s’inspirent toutes de la Fenix, la lampe de poche apparue pour la première fois sur la Fenix 7X étant désormais présente sur tous les modèles. Cela signifie que chaque appareil est désormais beaucoup plus sûr à utiliser lors des excursions d’entraînement plus sombres et des séances d’entraînement en hiver, avec ce nouveau côté sombre également renforcé par un « mode Red Shift ».

Il s’agit d’une fonction analogue à celle de l’Apple Watch Ultra, l’équivalent de Garmin changeant les couleurs de l’écran en nuances de rouge afin d’aider les utilisateurs à s’acclimater aux conditions sombres et à réduire les perturbations du cycle de sommeil.

Comme pour la Fenix 7 Pro, Garmin vante également les mérites d’un nouveau capteur de fréquence cardiaque optimisé et spécifique au sport, situé à l’arrière de la Epix Pro (Gen 2). Il faudra le tester plus avant pour comprendre ce qui a changé par rapport au capteur de fréquence cardiaque optique Elevate 4,0 que l’on trouve sur des modèles comme la Forerunner 965, mais Garmin laisse entendre qu’il devrait améliorer la précision.

Nouveaux indicateurs Endurance Score et Hill Score

Quelques nouvelles fonctionnalités logicielles font également leur apparition sur la gamme Epix Pro (Gen 2). Le score d’endurance, qui a récemment fait l’objet d’une fuite, fait son apparition. L’entreprise explique qu’il peut être utilisé pour mesurer la facilité avec laquelle il est possible de soutenir des efforts prolongés. Afin d’obtenir un aperçu personnel et précis, la VO2 Max, la charge aiguë et la charge chronique de l’utilisateur sont toutes prises en compte.

Le Hill Score est également inclus et, comme on peut s’en douter, il évalue la façon dont vous vous sentez dans les montées. Il est mesuré en évaluant la puissance de course dans les montées raides et l’endurance de course pendant les longues ascensions, le tout croisé avec les données de VO2 Max et l’historique d’entraînement.

Prix, couleurs et disponibilité

Quelle que soit la taille que vous préférez, chacune des nouvelles éditions de la Epix Pro (Gen 2) est disponible immédiatement, bien que les délais d’attente puissent varier en fonction des couleurs et des éditions.

Bien entendu, la gamme Epix Pro continuant de proposer des écrans AMOLED, il n’y a pas d’éditions solaires proposées ici (contrairement à la Fenix Pro). Cependant, il y a quelques options de couleurs dans chaque taille. Vous avez également la possibilité de payer un supplément pour le revêtement en verre saphir.

Pour la Epix Pro de 42 mm, vous aurez le choix entre noir/noir, or/sable et titane/blanc, tandis que les modèles 47 mm et 51 mm et tous les appareils Sapphire Edition sont disponibles dans les mêmes finitions noir/noir et titane/blanc. Chaque taille de boîtier dispose également d’une édition premium, qui remplace essentiellement le bracelet en silicone par une option en cuir ou en tissu.

Les prix commencent à 949,99 euros pour les éditions 42 mm et 47 mm et grimpent jusqu’à 1 049,99 euros pour la version la plus haut de gamme du boîtier de 51 mm.