La smartwatch Instinct 2X Solar de Garmin n’a jamais besoin d’être rechargée

Si vous pensez que l’Apple Watch Ultra et la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung ne sont pas tout à fait à la hauteur, la nouvelle Instinct 2X Solar de Garmin pourrait bien être la smartwatch qui vous permettra de suivre votre style de vie. S’il est peu probable que Garmin soit capable (ou même désireuse) de rivaliser avec Apple dans le domaine des smartwatches robustes en termes de dépenses de marketing, ce que le vétéran de l’industrie des wearables peut certainement faire, c’est inonder le marché d’une multitude d’options différentes pour de nombreux acheteurs différents et de nombreux budgets différents.

La Instinct 2X Solar est un robuste mélange de fonctions extérieures de style Ultra et de robustesse Casio G-Shock, avec les excellentes fonctions de suivi de l’activité et de la santé de Garmin.

L’imposant boîtier en polymère de 50 mm répond aux normes MIL-STD-810 en matière d’étanchéité, de résistance aux chocs et de protection thermique. Il peut survivre dans l’eau jusqu’à une profondeur de 100 mètres, et le verre renforcé qui recouvre l’écran résiste aux rayures, ce qui est important, car sous l’écran se trouve le système de recharge solaire.

En mode smartwatch, à condition de l’alimenter en lumière solaire, il ne devrait pas être nécessaire de la recharger en externe. Garmin affirme qu’il produit 50 % d’énergie en plus que le panneau solaire de la Instinct 2. Bien sûr, si vous vivez dans un endroit très peu ensoleilé, cela ne sera peut-être pas possible quelques mois dans l’année, auquel cas vous devrez vous « contenter » de « seulement » 40 jours d’utilisation continue en mode « smartwatch ». Cela reste un chiffre époustouflant comparé à l’Apple Watch Ultra. Comme on peut s’y attendre, ce chiffre d’endurance tombe à 60 heures avec l’utilisation du GPS, 40 heures avec l’activation de « tous les systèmes satellites », 27 heures avec ces services et la connectivité multibande activée, et probablement encore moins si l’on profite de l’autre grand argument de vente de la Instinct 2X : la lampe de poche LED que nous verrons par la suite.

Garmin a amélioré la connectivité GPS pour le nouveau modèle, offrant une prise en charge GNSS multibande pour une précision accrue, ainsi qu’un nouveau capteur d’altimètre barométrique et une boussole à 3 axes. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de tenir la montre à l’horizontale pour obtenir une lecture correcte. La fonction de routage Tracback de Garmin est intégrée pour vous ramener à votre point de départ si vous vous perdez.

Un suivi complet de votre activité et du sommeil

La Instinct 2X Solar offre toutes les fonctions habituelles de suivi de la condition physique et de l’activité, y compris le suivi du sommeil, de la respiration et de l’oxygène dans le sang. Elle permet de suivre la course à pied, le cyclisme, la natation et de nombreuses autres activités, auxquels s’ajoute une nouvelle fonction de parcours d’obstacles. Les obstacles sont ajoutés manuellement à la séance d’entraînement pour le premier tour, puis ils sont reconnus automatiquement pour chaque tour suivant, et les détails sont inclus dans les données à la fin du parcours.

Enfin, la Instinct 2X Solar dispose d’une lampe de poche LED intégrée avec différents réglages d’intensité et la possibilité de sélectionner une lumière rouge ou blanche. Il est intéressant de noter qu’elle dispose d’un mode stroboscopique qui s’adapte à votre cadence de course et alterne entre les lumières rouge et blanche, ce qui vous rend beaucoup plus visible lorsque vous courez la nuit. La smartwatch se connecte à l’application Garmin habituelle et prend également en charge les paiements Garmin Pay.

Outre le modèle standard Instinct 2X Solar, Garmin a également lancé la Instinct 2X Solar Tactical Edition. Cette version, comme son nom l’indique, comprend des fonctions de style tactique, telles que le Jumpmaster de Garmin, qui permet de suivre les sauts en parachute Static, HALO et HAHO. Il existe également le mode furtif, qui désactive la connectivité et affiche uniquement les données GPS sur la montre, sans les enregistrer. La lampe de poche LED utilise une lumière blanche ou verte pour faciliter la vision naturelle dans l’obscurité.

La Instinct 2X Solar et la Instinct 2X Solar Tactical Edition sont disponibles dès maintenant. Le modèle standard coûte 449,99 euros et l’édition tactique 499,99 euros.