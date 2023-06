Microsoft tente depuis un certain temps de convaincre les utilisateurs de passer à son navigateur Edge, mais cette toute nouvelle fonctionnalité pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur.

Microsoft Edge dispose enfin d’une prise en charge des gestes de la souris, qui peut être testée dans ses versions previews. Selon Neowin, l’activation du support nécessite l’ajout d’une commande au raccourci de Edge, Microsoft n’ayant pas officiellement annoncé le lancement de cet outil. Il est néanmoins disponible pour tous, contrairement à d’autres fonctionnalités et changements que le géant de la technologie a repoussés par le passé.

Les gestes de la souris vous permettent d’effectuer diverses actions lorsque vous déplacez la souris tout en maintenant le bouton du clic droit enfoncé. Le navigateur met alors en évidence les traces de la souris tout en affichant un indice de l’action que votre geste déclenchera. Bien que vous puissiez personnaliser les gestes en navigant dans le menu Paramètres, puis Apparences et Gestes de la souris, vous ne pouvez pas encore personnaliser les raccourcis. Espérons que Microsoft corrigera ce problème dans une prochaine mise à jour.

Pour l’instant, les gestes de la souris ne sont disponibles que dans Microsoft Edge 114 et plus pour Edge Beta, Dev et Canary, mais ils devraient bientôt arriver dans le canal stable.

Deskmodder propose des instructions pour activer les gestes de la souris pour Edge dès maintenant, jusqu’à ce que Microsoft les lance officiellement :

Allez sur edge://settings/help et assurez-vous que vous avez Edge 114 ou une version plus récente

et assurez-vous que vous avez Edge 114 ou une version plus récente Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre raccourci Microsoft Edge et sélectionnez Propriétés. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur Microsoft Edge dans la barre des tâches, puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur Microsoft Edge dans la liste des raccourcis, et enfin appuyer sur Propriétés

Cliquez sur le champ Cible dans la fenêtre Propriétés et placez un espace après le chemin d’accès, puis collez la commande suivante : --enable-features=msEdgeMouseGestureDefaultEnabled, msEdgeMouseGestureSupported

Cliquez sur Ok pour enregistrer les modifications

Lancez Microsoft Edge à l’aide du raccourci modifié

Microsoft est le champion de l’accessibilité

Microsoft a fait ses preuves en matière d’intégration, de fonctions dédiées à la commodité et d’accessibilité dans ses produits et services. Par exemple, son système Edge Collections vous permet de créer des dossiers de signets pour les organiser, tandis que Microsoft Edge for Business améliore la cybersécurité des travailleurs en séparant automatiquement la navigation professionnelle et personnelle dans des fenêtres de navigation dédiées.

Il y a aussi les excellents accessoires adaptatifs de Microsoft qui donnent aux personnes handicapées un ensemble de souris imprimées en 3D et personnalisées pour effectuer une large gamme de tâches dans une gamme tout aussi large de conceptions qui fonctionnent pour toutes sortes de conditions. Ces souris constitueraient un complément parfait à la fonction « gestes de la souris ».