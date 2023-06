Apple dévoile de nouvelles fonctionnalités de santé dans iOS 17, iPadOS 17 et watchOS 10.

Lors de la WWDC 2023, Apple a introduit des fonctionnalités de santé innovantes dans iOS 17, iPadOS 17 et watchOS 10. Ces mises à jour se concentrent sur deux domaines cruciaux : la santé mentale et la santé visuelle, visant à fournir aux utilisateurs des outils et des expériences utiles sur l’ensemble de leurs appareils Apple.

À propos des dernières mises à jour, Sumbul Desai, docteur en médecine et vice-président d’Apple chargé de la santé, a déclaré :

Notre objectif est de permettre aux gens de prendre en charge leur propre parcours de santé. Avec ces nouvelles fonctionnalités innovantes, nous élargissons la gamme complète d’outils de santé et de bien-être que nous proposons à nos utilisateurs sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch. La santé mentale et la santé visuelle sont importantes, mais souvent négligées, et nous sommes ravis d’introduire des fonctionnalités qui offrent de nouvelles informations précieuses pour permettre aux utilisateurs d’avoir une meilleure compréhension de leur santé. Ces informations aident les utilisateurs à prendre des décisions au quotidien et leur permettent d’avoir des conversations plus éclairées avec leur médecin.

Fonctionnalités de santé mentale dans iOS 17, iPadOS 17 et watchOS 10

Les nouvelles fonctionnalités de santé mentale donnent aux utilisateurs les moyens de consigner leurs émotions momentanées et leurs humeurs quotidiennes, offrant ainsi de précieuses indications sur leur bien-être émotionnel. L’app Santé sur iOS 17 et iPadOS 17, ainsi que l’application Pleine conscience sur watchOS 10, offrent aux utilisateurs une plateforme attrayante et intuitive pour réfléchir à leur état d’esprit.

En faisant défiler des formes multidimensionnelles et en sélectionnant leurs émotions et les facteurs associés, les utilisateurs acquièrent une meilleure compréhension de leurs sentiments. L’application donne également des indications sur les facteurs susceptibles de contribuer à leur état d’esprit, tels que les associations ou les facteurs liés au mode de vie, comme le sommeil ou l’exercice physique.

En outre, pour répondre à l’importance croissante de la santé mentale, Apple a rendu les évaluations de la dépression et de l’anxiété facilement accessibles dans l’application Santé. Ces évaluations aident les utilisateurs à déterminer leur niveau de risque, à se connecter aux ressources régionales et à générer des rapports PDF à partager avec les professionnels de santé.

Fonctionnalités relatives à la santé visuelle

En ce qui concerne la santé visuelle, Apple propose des fonctionnalités qui encouragent les comportements sains afin de réduire le risque de myopie ou d’hypermétropie. Des recherches suggèrent que passer plus de temps à l’extérieur et maintenir une distance de sécurité avec les appareils électroniques et les livres peut réduire le risque de myopie chez les enfants.

L’application Santé affiche désormais le temps passé à la lumière du jour, ce qui favorise des habitudes plus saines. En outre, la fonction Distance de l’écran utilise la caméra TrueDepth de l’iPhone et de l’iPad pour rappeler aux utilisateurs de maintenir une distance de vision sûre, réduisant ainsi la fatigue oculaire.

L’application Santé désormais disponible sur iPad

Apple a étendu l’application Santé à l’iPad, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs informations de santé et de fitness en un seul endroit central et sécurisé. Grâce à une interface redessinée et optimisée pour un écran plus grand, les utilisateurs peuvent suivre leurs médicaments, utiliser le suivi de cycle, enregistrer leurs émotions et consulter les dossiers médicaux de plusieurs établissements.

Outre les fonctions de santé mentale et de santé visuelle, Apple a introduit plusieurs autres mises à jour afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de fournir des outils de santé complets.

Mises à jour supplémentaires

Fonctionnalité Médicaments : La fonction Médicaments comprend désormais des rappels de suivi pour les médicaments programmés. Les utilisateurs peuvent définir des alertes critiques qui contourneront la mise en sourdine de l’appareil ou le mode Concentration

Application Journal : La nouvelle application Journal permet aux utilisateurs de réfléchir et de pratiquer la gratitude en écrivant sur des moments mémorables . Grâce à l’apprentissage automatique de l’appareil, l’application suggère des moments personnalisés en fonction de l’activité récente de l’utilisateur

. Grâce à l’apprentissage automatique de l’appareil, l’application suggère des moments personnalisés en fonction de l’activité récente de l’utilisateur Améliorations d’Apple Fitness+ : Apple Fitness+ introduit les Plans personnalisés, qui offrent des programmes d’entraînement et de méditation personnalisés. La fonction Stacks permet aux utilisateurs de combiner en toute transparence plusieurs séances d’entraînement ou de méditation. La fonction Audio Focus permet aux utilisateurs de donner la priorité au volume de la musique ou aux voix des entraîneurs pendant les séances d’entraînement.

Disponibilité

Ces mises à jour seront disponibles cet automne sous forme de mises à jour logicielles gratuites. La version bêta pour développeurs d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de watchOS 10 est déjà disponible pour les membres de l’Apple Developer Program. Les bêtas publics seront accessibles dans le courant du mois prochain.