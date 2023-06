by

LG StanbyMe Go est un écran portable et ajustable de 27 pouces dans une mallette

Il y a quelques années, LG a présenté un écran portable de 27 pouces sur pied, appelé LG StanbyMe, qui est en fait un croisement entre une télévision intelligente, une tablette et une sorte de système de kiosque portable. C’est apparemment un bon téléviseur, mais le support est un véritable argument de vente, car il permet à l’écran alimenté par batterie de fonctionner dans diverses situations à la maison ou au bureau.

LG vient de présenter un nouveau modèle destiné à être utilisé n’importe où. Il s’agit du LG StanbyMe Go (27LX5), un écran tactile de 27 pouces logé dans une mallette. Il y a toujours un support qui vous permet de régler l’angle, la hauteur et l’orientation de l’écran. Mais dites adieu aux roues et bonjour à la mallette.

À l’intérieur de cette mallette, vous trouverez un écran de 27 pouces d’une résolution de 1920 x 1080 pixels, un support qui vous permet de régler la hauteur et l’angle de l’écran (ou même de le faire pivoter de 90 degrés pour l’utiliser en orientation portrait), et des haut-parleurs de 20 watts à 4 canaux. Un compartiment est également prévu pour loger la télécommande, le câble de charge et d’autres accessoires.

Le système est doté d’une batterie intégrée qui devrait permettre une utilisation de 3 heures.

LG indique qu’il est possible de laisser l’écran à plat à l’intérieur de l’étui pour jouer à des jeux ou utiliser d’autres applications tactiles. Le système fonctionne avec le logiciel de télévision connectée webOS de LG et prend également en charge AirPlay d’Apple et la fonction de mirroring d’Android. Il prend également en charge les commandes vocales pour des opérations telles que la recherche ou le changement de chaîne.

Le StanbyMe Go prend en charge le son Dolby Vision et Dolby Atmos, et le système est certifié MIL-STD-810H pour sa résistance aux chocs, aux chutes, à la poussière et aux vibrations, entre autres.

Pas vraiment un objet commun

L’étui mesure 670 x 433 x 119 mm lorsqu’il est fermé, ce qui le rend plutôt grand par rapport aux manettes plus traditionnelles. Il ressemble peut-être plus à une petite valise avec une poignée de transport. Mais, il est tout de même beaucoup plus facile à transporter que la plupart des écrans de 27 pouces.

Lorsqu’il est ouvert et que l’écran est positionné en orientation portrait, le StanbyMe Go mesure 729 mm de haut, du bas de la mallette au sommet de l’écran.