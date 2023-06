WhatsApp teste des paramètres remaniés pour les utilisateurs d’iOS

by

Afin de rendre l’application de messagerie plus attrayante pour ses utilisateurs, WhatsApp s’apprête à apporter d’importantes améliorations au niveau du design. On a récemment appris que WhatsApp testait une barre de navigation inférieure et un menu contextuel remanié sur Android. Aujourd’hui, nous entendons parler de changements pour iOS également.

Selon un rapport de WABetaInfo, WhatsApp teste une page de paramètres remaniée pour les utilisateurs iOS dans le cadre de la version bêta iOS, 23.11.0.75. L’onglet Paramètres se présente désormais sous la forme d’une fenêtre circulaire sur laquelle figure votre photo de profil.

Un nouveau raccourci situé en haut de l’écran permet d’accéder à votre QR code et de le partager facilement. En outre, trois nouveaux raccourcis ont été ajoutés : Profil, Confidentialité et Contacts, juste en dessous du raccourci du QR code. Regardez la capture d’écran ci-dessous pour vous faire une idée plus précise.

C’est un peu comme si la plateforme de messagerie prévoyait une page de paramètres remaniée pour Android. Étant donné qu’elle teste la même chose pour iOS, on peut s’attendre à un déploiement stable bientôt. Il est également prévu d’introduire de nouveaux styles pour chaque section sur iOS ainsi qu’une barre d’onglets translucide.

Des changements sont également prévus pour Android. WhatsApp teste un clavier redessiné avec la barre de catégorie Emoji en forme de pilule en haut. Dans une capture d’écran partagée (ci-dessous), la barre contient trois options distinctes : Emojis, GIF, et Stickers.

Une refonte complète

Vous pourrez désormais passer facilement d’une option à l’autre, ce qui est très important pour une plateforme de messagerie instantanée. En outre, le bouton de partage des pièces jointes et le bouton du clavier emoji seront également déplacés vers le haut afin de maintenir la continuité du design. Nous ne savons pas encore si ces changements seront appliqués à iOS, mais cela pourrait être le cas à terme.

Avec ces changements de design en préparation, WhatsApp confirme son engagement de procéder à une refonte complète de l’application de messagerie, qui sera uniforme sur Android et iOS. Le géant de la messagerie se concentre sur les moindres détails afin d’offrir à ses utilisateurs l’expérience la plus holistique qui soit.

Il convient de garder à l’esprit que les modifications susmentionnées sont encore en cours de développement. Il est donc impossible de savoir quand ces changements seront disponibles pour tout le monde. Cependant, étant donné la régularité avec laquelle WhatsApp introduit de nouvelles fonctionnalités, nous pouvons nous attendre à ce que celle-ci arrive bientôt.