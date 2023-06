Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 : un CPU haut de gamme pour le Galaxy S24 & co

Un autre sujet devrait être le Snapdragon 8cx Gen 4, le premier SoC haut de gamme avec 12 cœurs de calcul, qui utilise les nouveaux cœurs « Oryon » développés par l’équipe Nuvia et qui devrait établir de nouvelles références en matière de performance des puces ARM dans les Chromebooks et surtout dans les appareils basés sur Windows. Les premiers produits équipés des nouveaux processeurs Qualcomm devraient être largement disponibles à partir de début 2024.

Il est intéressant de noter que si Samsung a utilisé le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy afin d’équiper tous ses smartphones phares de la série Galaxy S23, il a été spéculé qu’un SoC Exynos 2400 à dix cœurs se trouverait sous le capot des smartphones de la série Galaxy S24 dans la majeure partie du monde, tandis que les unités expédiées aux endroits habituels (États-Unis, Canada et Chine) contiendraient le Snapdragon 8 Gen 3.

Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait avoir une configuration 1 + 5 + 2 par rapport à la configuration 1 +4 +3 utilisée sur le Snapdragon 8 Gen 2. La nouvelle puce devrait comporter un cœur de processeur principal Cortex-X4, cinq cœurs de processeur de performance Cortex-A720 et deux cœurs de processeur d’efficacité Cortex-A520. Le GPU Adreno 750 sera également présent. La différence entre les deux est que la nouvelle puce aura un cœur d’efficacité en moins et un cœur de performance en plus.

L’année dernière, lors du Submit, Qualcomm a présenté le Snapdragon 8 Gen 2 qui est l’AP phare actuel utilisé sur le OnePlus 11, le Xiaomi 13 Pro et le Motorola Edge 40 Pro, pour n’en citer que quelques-uns. La gamme Samsung Galaxy S23 utilise une version surcadencée du chipset appelée Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

L’informateur Digital Chat Station, qui a correctement annoncé en 2021 que Qualcomm changeait le nom de ses processeurs d’application Snapdragon (AP), passant de Snapdragon 888 à Snapdragon 8 Gen 1, affirme que le prochain AP haut de gamme sera dévoilé plus tôt cette année. L’informateur précise que cette année, le designer de puces sans usine basé à San Diego tiendra son Snapdragon Submit à Maui, à Hawaï, du 24 au 26 octobre, soit environ trois semaines plus tôt que l’année dernière. Le Submit de 2021 a eu lieu le 2 décembre.