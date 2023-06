Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 est attendu en octobre au Snapdragon Tech Summit 2023

Chaque année, Qualcomm organise le Snapdragon Summit au quatrième trimestre, qui sert de plateforme de lancement pour son processeur phare de l’année suivante. Qualcomm a officiellement programmé son sixième Snapdragon Tech Summit annuel pour cette année, du 24 au 26 octobre à Maui, à Hawaï, un mois avant la date habituelle, où elle devrait présenter sa puce phare Snapdragon 8 Gen 3.

Selon des rumeurs antérieures, le SoC Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) sera doté d’une nouvelle architecture « 1 +5 +2 », par rapport à la configuration « 1 +2 +2 +3 » du Snapdragon 8 Gen 2. Cette architecture apporterait un cœur de performance plus puissant et une fréquence plus élevée, et utiliserait le processus TSMC N4P. La puce utiliserait 1 cœur principal Cortex-X4, 5 cœurs de performance A720 et 2 cœurs d’efficacité énergétique A520, ainsi que le GPU Adreno 750.

Selon Ice Universe, le GPU Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3 améliorera considérablement les performances par rapport au Adreno 740 et disposera de 10 Mo de cache L3, contre 8 Mo de cache L3 pour son prédécesseur.

Selon Digital Chat Station, la série 14 de Xiaomi sera la première à utiliser le SoC Snapdragon 8 Gen 3 lors de sa sortie en novembre. La série vivo X100, la série iQOO 12, la série Redmi K70, le OnePlus 12, le Realme GT5 et d’autres encore utiliseront la puce dans les mois à venir, a-t-il ajouté.

Ce ne sera probablement pas la seule annonce faite au Snapdragon Summit cette année, puisque la société pourrait également dévoiler le premier chipset pour PC fonctionnant avec son processeur Oryon personnalisé. Les ordinateurs portables Windows 11 on Arm pourraient donc bénéficier d’une augmentation massive des performances et de l’efficacité en 2024.

Dimensity 9300 avant Snapdragon 8 Gen 3 ?

La source a également déclaré que le Dimensity 9300 devrait être introduit avant le Snapdragon 8 Gen 3, de sorte que nous pouvons nous attendre à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre, par rapport au mois de novembre.

Ce processeur utiliserait 4 x Corex X4+ 4 x Cortex A720 et un GPU Immortalis-G720. Il utilisera également le procédé TSMC N4P. Une variante de la série vivo X100 utiliserait cette puce en premier.

Nous devrions avoir plus de détails sur ces puces dans les mois à venir.