Nothing Phone (2) : 3 éléments viennent d’être confirmés

Chaque fois que nous apprenons de nouveaux détails sur le Nothing Phone (2), il devient de plus en plus séduisant. Cette semaine, le compte Twitter officiel de Nothing vient de confirmer trois nouvelles caractéristiques très intéressantes.

6️⃣ Partners: This year, we joined @Aluminium_S_I and @IRMA_mining to collaborate with industry leaders pushing for more sustainable practices. pic.twitter.com/eGYYT7osqZ — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Dans le but de créer des appareils plus respectueux de l’environnement et fabriqués selon des pratiques durables, Nothing a annoncé plusieurs détails clés concernant la production du Nothing Phone (2), comme son châssis en aluminium recyclable ou son partenariat avec ASI et IRMA (deux entreprises qui s’efforcent de promouvoir des pratiques durables dans l’industrie des smartphones). Les propriétaires du Nothing Phone (2) ressentiront le dévouement de l’entreprise aux pratiques durables dans les mises à jour de son firmware.

Le Nothing Phone (2) offrira trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui signifie que le smartphone sera une option viable pendant un bon moment après son lancement plus tard dans l’année. Avec le lancement constant de nouveaux smartphones, de nombreux propriétaires de smartphones se sentent obligés d’acheter régulièrement de nouveaux appareils. Toutefois, la promesse de plusieurs années de support pour le Nothing Phone (2) contribuera à réduire cette pression sur les acheteurs tout en réduisant le gaspillage technologique.

Il convient de souligner que l’on ne sait pas exactement ce que les propriétaires du Nothing Phone (2) pourront attendre des trois années de mises à jour Android promises, puisque les smartphones Nothing fonctionnent sous Nothing OS, un fork d’Android. Néanmoins, il est bon de voir que Nothing s’engage et promet un support étendu.

Un plus grand écran

L’autre caractéristique majeure du Nothing Phone (2) est un écran plus grand. Dans le même fil de discussion où Nothing a promis un support logiciel étendu, la société a également confirmé que l’écran du Phone (2) sera 0,15 pouce plus grand que celui du Nothing Phone (1). Si 0,15 pouce ne semble pas énorme à première vue, les utilisateurs sentiront probablement la différence lors du lancement du Nothing Phone (2), car l’écran sera capable d’inclure plus d’informations et, espérons-le, d’utiliser encore mieux son espace d’affichage.

Avec la taille supplémentaire, l’écran du Nothing Phone (2) mesurera 6,7 pouces, une taille comparable à celle du Galaxy S23+ de Samsung et de l’iPhone 14 Pro Max. Un écran de cette taille est certainement agréable, nous espérons donc que Nothing sera en mesure de tenir le reste de ses promesses pour son deuxième appareil phare.