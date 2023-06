by

Le casque Reality Pro d’Apple pourrait être plus fragile grâce à son design unique

Lors de la WWDC 2023, Apple devrait dévoiler le casque de réalité mixte, alias Reality Pro, sa première entrée dans ce secteur. Nous avons déjà entendu dire que les composants onéreux sont la principale raison pour laquelle le casque devrait coûter si cher, mais un nouveau rapport indique que sa conception a également fait grimper les coûts de fabrication en flèche – et qu’il pourrait également présenter des problèmes de durabilité.

À la suite d’une allusion peu subtile d’Apple (qui a invité plusieurs experts en VR à la WWDC 2023) et de plusieurs fuites provenant d’analystes de premier plan qui ont détaillé les composants haut de gamme du casque (notamment deux processeurs, 12 caméras et un impressionnant écran micro-OLED), il semble presque certain que le géant californien de la technologie dévoilera un casque VR haut de gamme à l’occasion de sa prochaine conférence. Malheureusement, il coûtera probablement un bras, le casque étant annoncé à 3 000 dollars.

Selon un nouveau rapport de The Information, ce n’est pas seulement la qualité des composants, mais aussi leur conception qui contribue à ce prix élevé.

The Information affirme avoir vu plusieurs rendus internes d’Apple pour le casque qui le montrent avec une forme incurvée pour mieux s’adapter au visage d’une personne. Bien que cela permette potentiellement au casque d’être porté plus confortablement – et à Apple de réduire sa taille par rapport aux modèles plus plats qui ne font que courber le rembourrage du visage – cela signifie également qu’Apple a dû courber les composants à l’intérieur du casque lui-même.

Le rapport ajoute qu’Apple est censé avoir trouvé des solutions spécifiques pour les composants de son casque afin de s’adapter à ce design, en créant un grand écran en verre incurvé qui sera apparemment placé sur la face extérieure du casque, ainsi qu’une carte mère courbée, entre autres. La courbure de ces composants typiquement plats a rendu le processus de conception plus complexe que celui d’un casque standard et, par conséquent, plus coûteux.

De plus, si la conception incurvée présente apparemment des avantages, elle pourrait présenter un inconvénient majeur : la fragilité.

À manipuler avec précaution

Les objets n’aiment pas être courbés, en particulier les matériaux rigides généralement utilisés dans les composants informatiques, tels que le plastique et le verre. En effet, la courbure des composants peut entraîner des tensions et des contraintes supplémentaires, ce qui réduit la durabilité des pièces et crée des points faibles qui ne seraient pas présents dans les conceptions planes.

Si Apple n’a pas prévu de mesures de protection, les personnes les plus sujettes aux accidents risquent de devoir faire réparer leur casque VR plus souvent que des gadgets non courbés comme l’iPhone.

Comme pour toutes les rumeurs, nous devrons attendre de voir ce qu’Apple dévoilera lors de la WWDC 2023 pour savoir si le design incurvé constituera un véritable problème ou non.