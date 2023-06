WhatsApp lance un nouveau centre de sécurité mondial

Fidèle à son engagement d’améliorer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, WhatsApp a lancé un nouveau centre de sécurité mondial pour aider les utilisateurs à se protéger des spammeurs et des contacts indésirables. L’objectif de la plateforme est de mieux vous faire comprendre comment elle fonctionne pour assurer votre sécurité, et comment vous pouvez prendre des mesures pour rester en sécurité. Plus d’informations à ce sujet ci-dessous.

Ce centre sera une ressource complète pour les utilisateurs, comprenant des informations sur les mesures de sécurité, les fonctions intégrées et la technologie sous-jacente qui garantit une expérience sécurisée et privée sur la plateforme.

La mission du centre de sécurité est de faire connaître les outils et les procédures qui permettent aux utilisateurs de garder le contrôle de leur propre sécurité.

Le centre de sécurité souligne la nécessité du chiffrement de bout en bout pour sécuriser les messages personnels, ce qui a un effet dissuasif important sur les escrocs et les fraudeurs. En outre, WhatsApp a déclaré qu’il était constamment à la recherche de nouveaux moyens d’améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Parmi les mesures mises en avant figure la vérification en deux étapes pour une sécurité accrue des comptes, des conseils pour éviter les fausses versions de WhatsApp et des rappels pour revoir les paramètres de contrôle des groupes.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le centre de sécurité de WhatsApp.