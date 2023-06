Voici la première raison pour laquelle les utilisateurs quittent Android pour l’iPhone

by

Au début du mois de mai, le Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) a publié un rapport détaillant la manière dont les utilisateurs d’Android quittent la plateforme pour l’iPhone. Ce rapport montrait une augmentation inquiétante du nombre de personnes quittant le navire par rapport aux dernières années.

CIRP vient de publier un rapport de suivi sur son site Substack relayé par 9to5Mac. Le rapport de suivi détaille les raisons pour lesquelles les personnes interrogées ont abandonné Android.

Selon les données, la principale raison (53 % pour être exact) pour laquelle les gens quittent Android pour iOS est qu’ils ont eu des problèmes avec leurs smartphones Android. Il est intéressant de noter qu’un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative.

Le CIRP a expliqué cette catégorie en utilisant les termes suivants :

Problèmes de téléphone antérieurs : Leur ancien téléphone ne leur a pas servi, parce qu’il était vieillissant, qu’il devait être réparé ou qu’il présentait des déficiences qui ont nui à leur expérience d’utilisateur.

D’une certaine manière, cette raison n’est pas si mauvaise. Une grande partie de ces utilisateurs pourraient simplement être agnostiques en matière de plateforme et abandonner Android parce qu’ils avaient un vieux smartphone et voulaient quelque chose de nouveau, et que l’iPhone était la meilleure option à ce moment-là. Il est évident que cela ne s’applique pas à tout le monde, mais cela pourrait s’appliquer à un grand nombre d’entre eux.

Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus.

Diverses raisons

La deuxième raison principale, citée par 26 % des personnes interrogées par le CIRP, est que les gens voulaient des façons plus nombreuses et différentes d’utiliser leur smartphone. Ils avaient besoin de nouvelles fonctionnalités telles qu’une meilleure caméra, davantage d’options d’accessoires ou une interface utilisateur plus intuitive.

15 % des personnes qui ont abandonné Android pour un iPhone ont déclaré qu’elles avaient pu l’obtenir à un prix moins élevé que prévu ou qu’un appareil Android comparable était plus cher. À l’exception des trois modèles SE, Apple ne vend que des iPhone haut de gamme. Les fabricants d’appareils Android, quant à eux, proposent des smartphones dans toutes les gammes de prix. Cela dit, les smartphones Android haut de gamme ne sont pas nécessairement plus abordables que les iPhone.

Le quatrième facteur qui incite les utilisateurs d’Android à quitter l’écosystème de Google est constitué par les services propriétaires d’Apple utilisés par les membres de la famille et les amis, tels que iMessage et FaceTime. Ce qui ressort le plus de ce tableau, c’est que iMessage n’est pas l’une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs quittent Android. Il entre dans la catégorie « connexion avec la communauté » avec seulement 6 %.

Un réel problème

Indépendamment du raisonnement, ce graphique ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu du problème auquel Google est confronté. Google et ses partenaires OEM doivent comprendre pourquoi les gens abandonnent Android et s’attaquer à ces problèmes de front. Si les chiffres se maintiennent, Android pourrait devenir le système d’exploitation mobile minoritaire dans quelques années.

Comme on ne sait pas combien de personnes ont été interrogées par le CIRP, nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives, mais le rapport ne devrait pas être pris à la légère par les fabricants de smartphones Android, en particulier Google. Il semble que la génération Z n’aime pas vraiment les smartphones Android et que les utilisateurs d’iPhone sont plus fidèles à Apple que les utilisateurs d’Android à leur marque de téléphone.