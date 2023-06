Google a mis fin à la première génération de Chromecast

by

L’interface Android TV de Google équipe des millions de téléviseurs connectés dans le monde, grâce à ses premiers succès dans le domaine de la technologie de diffusion en continu. Avant que l’entreprise ne commence à concéder des licences Android TV à d’autres fabricants, elle a envisagé de fabriquer ses propres appareils de streaming vidéo pour transformer des téléviseurs non intelligents en téléviseurs intelligents.

La première génération de Chromecast, lancée en 2013, était l’un de ces appareils qui vous permettaient de diffuser des médias à partir d’Internet ou de votre smartphone ou de votre ordinateur portable.

Malgré son héritage, Google abandonne aujourd’hui la prise en charge du Chromecast (appareils de première génération), quelques mois seulement avant son 10e anniversaire. Cela signifie que Google n’enverra plus de mises à jour logicielles ou de sécurité à la clé de streaming. En plus de notifier la fin de l’assistance logicielle, Google avertit également les utilisateurs d’une certaine dégradation des performances.

La fin de la prise en charge du micrologiciel a été discrètement mise à jour sur une page d’assistance Chromecast. Notamment, la dernière mise à jour logicielle a eu lieu en novembre 2022, après une interruption de près de 3 ans, note 9to5Google.

La première génération de Chromecast a pratiquement préparé le terrain pour les clés de streaming plus récentes. À peine plus grand qu’une clé USB, le Chromecast ressemblait à un porte-clés et se branchait sur les téléviseurs en HDMI. De l’autre côté de la prise HDMI se trouvait un port micro-USB pour l’alimentation.

Un prix attractif et une poignée de fonctionnalités

Bien que le Chromecast ne soit pas le premier appareil de streaming vidéo de Google, l’ancien décodeur Google TV et le Nexus Q étaient trop difficiles à utiliser ou présentaient des problèmes de fiabilité. Plus importants encore, ces appareils étaient assez chers. En revanche, la première génération de Chromecast offrait la facilité d’une conception « plug-and-play » et un prix modique de 40 euros.

Le Chromecast n’était pas un appareil de streaming indépendant indépendant, mais il permettait de diffuser des contenus multimédias à partir d’applications telles que YouTube, Netflix et Google Play Movies par l’intermédiaire d’appareils Android ou iOS. Au lieu de lire les médias à partir du téléphone, le Chromecast les diffuse directement par une connexion Wi-Fi tout en permettant d’utiliser le smartphone de manière indépendante. Il est également possible de diffuser n’importe quel site Web sur le téléviseur à l’aide du navigateur Chrome de l’ordinateur de bureau.

Les fonctionnalités et le prix incroyable ont contribué à stimuler les ventes pendant les quelques années qui ont suivi son lancement, le premier Chromecast devenant l’un des appareils de diffusion en continu les plus populaires, avec des millions d’utilisateurs.