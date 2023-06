Microsoft s’apprête à lancer Bing AI sur les navigateurs Chrome et Firefox

Bing AI devrait bientôt être utilisable dans d’autres navigateurs que Edge, de sorte que l’armée d’utilisateurs de Chrome puisse obtenir un morceau du chatbot de Microsoft s’ils le souhaitent.

Neowin a repéré que le responsable de la publicité et des services Web de Microsoft, Mikhail Parakhin, nous en a dit plus sur la direction que prendra Bing AI dans un proche avenir. Cela inclut les « premières expériences d’activation de navigateurs tiers », comme vous pouvez le voir sur le tweet.

That actually is true. The largest change by far is a big internals refactoring in preparation for the large-scale plugin rollout. We are turning everything into a plugin (including different facets of Search!)—and it results in a very significant metrics improvement.

—Mikhail Parakhin (@MParakhin) May 30, 2023