La MX Anywhere 3S Mouse et les MX Keys S de Logitech veulent devenir vos nouveaux compagnons de voyage

Logitech a décidé de miser sur la portabilité et la productivité avec les dernières offres de sa série Master de souris et de claviers, qui rejoignent ses autres produits technologiques grand public comme les écouteurs G FITS. La société a expliqué que ces nouveaux produits étaient conçus pour aider les utilisateurs à entrer dans un « état de fluidité » qui leur permet de se concentrer sur les tâches à accomplir sans interruption ni distraction.

« Les utilisateurs MX cherchent à atteindre un état de flow où ils s’immergent totalement dans leur processus créatif, en trouvant un équilibre entre le défi de la tâche à accomplir et leurs compétences individuelles », déclare Anatoliy Polyanker, directeur général de la branche MX chez Logitech. « Nos nouveaux produits de la série MX Master, qui intègrent les Smart Actions dans Options+, sont conçus pour tous ceux qui recherchent la précision, la vitesse et le confort afin d’atteindre des performances optimales et un sentiment de plénitude. »

Les deux produits sont essentiellement des versions améliorées d’articles existants de la gamme MX de Logitech. Le MX Keys S est un « remaster » du clavier MX Keys lancé il y a quelques années, et la MX Anywhere 3S apporte le même traitement à la souris MX Anywhere.

Le clavier présente une disposition améliorée et dispose de plus de touches que son prédécesseur, tandis que la souris améliorée comprend des fonctions telles que la technologie « clics silencieux » de Logitech. La MX Anywhere 3S est vendu au prix de 99 euros, tandis que le MX Keys S est vendu au prix de 119 euros.

Logitech lance également une troisième option sous la forme du MX Keys Combo. Le Combo lui-même n’a rien d’unique. Il s’agit simplement du MX Keys S, de la souris MX Master 3S, d’un dongle LogiBolt, d’un câble de charge et d’un repose-paume en gel. Le prix du combo est de 219 euros.

La sortie de ces trois produits est prévue pour juin 2023.

Logitech lance également de nouveaux logiciels

Logitech a également annoncé une nouvelle version logicielle majeure, qui devrait améliorer les fonctionnalités de son matériel nouveau et existant. Smart Actions fait l’objet d’une version bêta sur l’application Logi Options+ et devrait permettre aux utilisateurs de programmer facilement des actions complexes et de les déployer lorsqu’ils y sont invités. Les invites peuvent aller du lancement d’un programme pris en charge à une touche particulière ou à une combinaison de touches.

Les actions intelligentes sont incroyablement polyvalentes et peuvent être utilisées pour tout, de l’évitement efficace des réunions Zoom à la réponse automatique aux messages, en passant par la commande d’une pizza. Plusieurs modèles sont proposés et peuvent être utilisés tels quels ou modifiés. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres actions intelligentes dès le départ. Le logiciel étant en version bêta, toutes ses fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Les améliorations devraient inclure davantage d’options liées au partage et à l’importation d’automatisations utiles.