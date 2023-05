WhatsApp peut désormais être utilisé sur plusieurs iPhone

Le mode compagnon de WhatsApp est désormais disponible sur iOS et la mise à jour (version 23.10.76) peut être téléchargée depuis l’App Store. Ce mode vous permettra désormais d’envoyer et de recevoir des appels et des messages à partir de vos iPhone connectés, tout en bénéficiant d’un chiffrement de bout en bout.

Le mois dernier, WhatsApp a introduit la possibilité d’utiliser un seul compte sur plusieurs smartphones. Il s’agit d’une extension de la prise en charge multi-appareils, introduite l’année dernière. Toutefois, cette fonctionnalité n’était limitée qu’à Android à l’époque. Aujourd’hui, WhatsApp a enfin sorti le Companion Mode For iOS de sa version bêta et a commencé à le déployer pour tous les utilisateurs .