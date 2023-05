Avec l’iPhone 15, Apple pourrait enfin briser le monopole de Samsung en matière d’écrans OLED

by

LG a peut-être surmonté les obstacles qui l’empêchaient de livrer ses écrans de qualité supérieure à Apple à temps pour le lancement de la gamme iPhone 15 à l’automne. L’année dernière, LG était censée fournir un écran de type LTPO (oxyde polycristallin à basse température) de grande taille et peu gourmand en énergie pour l’iPhone 14 Pro Max.

Alors qu’Apple avait confié à LG l’écran le plus complexe de son smartphone haut de gamme en raison d’une production pilote réussie, LG a rencontré des problèmes de rendement à la fin du trimestre et n’a pas pu livrer plus de 10 millions de panneaux de ce type, ce qui a entraîné des retards dans l’expédition de l’iPhone 14 Pro Max.

Apple a alors été contrainte de surmonter les problèmes de production et de confier les commandes à Samsung, qui lui a facturé des prix plus élevés pour l’équipement et la capacité supplémentaires qu’elle a dû déployer dans l’urgence.

Cependant, cette année, LG a apparemment retenu la leçon et augmenté sa propre capacité d’affichage LTPO OLED suffisamment pour qu’Apple lui confie les écrans de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, rapporte The Elec.

LG Display pourrait même dépasser Samsung dans sa part de production de l’iPhone 15 Pro cette année, ce qui, étant donné que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max représentent 60 % des ventes de la famille iPhone 2022 jusqu’à présent, apporterait une somme importante dans les coffres de LG Display.

En bref, si les commandes d’écrans de la série iPhone 15 d’Apple à LG se déroulent comme prévu, c’est-à-dire mieux que l’année dernière, le monopole de Samsung sur la chaîne d’approvisionnement OLED d’Apple pourrait enfin se fissurer.

Encore un bon pactole pour Samsung

Samsung, en revanche, fournira les écrans des quatre modèles d’iPhone 15, y compris les écrans LTPS moins avancés avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Max, et conservera donc la majorité de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en écrans OLED cette année.

Le fournisseur d’écrans LTPS de secours d’Apple, BOE, a toutefois déçu dans ses efforts de qualité de production, de sorte qu’Apple a gelé sa participation au profit de Samsung à nouveau. Pour l’iPhone 15, Apple pourrait retirer BOE de la chaîne d’approvisionnement en composants, de sorte que la part de Samsung pourrait être attaquée à la fois du côté des écrans bas de gamme et du côté des écrans haut de gamme, ce qui réduirait complètement son rôle en tant que fournisseur d’écrans OLED d’Apple.