Le Galaxy S23 FE ne sera finalement pas équipé d’un chipset Snapdragon

En début d’année, une fuite en provenance de Corée du Sud affirmait que la prochaine version du smartphone « Fan Edition » de Samsung, le Galaxy S23 FE, serait équipée d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

Il s’avère aujourd’hui que ce n’est peut-être pas le cas. La dernière fuite en date provient de Twitter et d’un informateur répondant au nom de @Tech_Reve. Selon ces informations, Samsung a décidé d’utiliser son propre processeur Exynos 2200 pour le prochain Galaxy S23 FE, et il n’y aura pas de version Snapdragon du smartphone.

S23 FE specific specifications leaked Exynos2200 – 6.4 Gbps LPDDR5 6/8 GB RAM – UFS 3.1 128GB/256GB – Front camera: 12 MP 1.12um – Wide-angle camera: Wide-angle 50 MP 1.0um GN3 – 3x telephoto camera: 8 MP 1.0um Hi-347 – Ultra wide-angle camera: 12MP 1.12um IMX258 — Revegnus (@Tech_Reve) April 2, 2023

Il y a de fortes chances que cette rumeur s’avère vraie, car la même information circule en ligne et provient de diverses sources, dont certaines sont citées par Android Headlines. Une fiche technique complète a également été publiée, corroborant les précédentes rumeurs et fuites concernant le Galaxy S23 FE.

Caractéristiques techniques du Galaxy S23 FE :

Exynos 2200

RAM LPDDR5 de 6/8 Go à 6,4 Gb/s

Stockage UFS 3.1 de 128 Go à 256 Go

Caméra frontale : 12 mégapixels, 1.12um

Capteur photo grand-angle : grand-angle : 50 mégapixels, 1.0um GN3

Capteur photo à téléobjectif 3x : 8 mégapixels 1.0um Hi-347

Capteur photo ultra grand-angle : 12 mégapixels, 1.12um IMX258

Les caractéristiques techniques sont plutôt décevantes, surtout en ce qui concerne le Exynos 2200. Samsung a abandonné ses puces internes dans sa dernière série phare, s’appuyant uniquement sur le silicium de Qualcomm pour les trois modèles. Et si les puces Exynos et Snapdragon ont toujours été au coude à coude en termes de puissance brute, les problèmes thermiques et d’efficacité affectent les propres puces de Samsung depuis des années.

Un lancement au 3e trimestre

On peut penser que le S23 FE devra faire face à une rude concurrence en interne, notamment celle du Galaxy A54, qui présente plus ou moins les mêmes caractéristiques (à l’exception du capteur photo à téléobjectif et du chipset légèrement plus performant) et un prix très compétitif.

Le Galaxy S23 FE est attendu pour le troisième trimestre de cette année.