La nouvelle IA de Google pour la recherche sur le Web est disponible pour certains utilisateurs

Lors de sa récente conférence I/O, Google nous a donné un aperçu de ses premiers travaux dans le domaine de la recherche. Ces explorations plongent dans le domaine de l’IA générative, et vous avez désormais la possibilité d’explorer ces fonctionnalités innovantes par le biais de Search Labs.

Aujourd’hui, l’entreprise a dévoilé la disponibilité de Search Labs, un programme qui donne accès à ses premières expériences. Une fois que vous serez disponible pour essayer les Search Labs, vous découvrirez une puissante nouvelle recherche dotée de capacités d’IA générative qui faciliteront vos recherches.

Elle vous aidera à comprendre plus rapidement des sujets complexes, à découvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux points de vue, et à rationaliser vos tâches. Au lieu de passer au crible une série de questions et d’assembler les informations vous-même, la recherche fait le gros du travail à votre place.

Une simplification de la recherche

Voici trois façons dont la nouvelle IA générative peut simplifier votre prochaine recherche :

Comprendre rapidement des sujets nouveaux ou complexes : Imaginons que vous deviez comparer un ukulélé et une guitare pour prendre une décision. La recherche fournit un aperçu alimenté par l’IA qui met en évidence les facteurs à prendre en compte. Par exemple, si vous souhaitez créer votre propre entreprise, une recherche sur les « Avantages de la création d’une société avant de travailler en free-lance » vous donnera un aperçu rapide et des liens pour approfondir le sujet

: Imaginons que vous deviez comparer un ukulélé et une guitare pour prendre une décision. La recherche fournit un aperçu alimenté par l’IA qui met en évidence les facteurs à prendre en compte. Par exemple, si vous souhaitez créer votre propre entreprise, une recherche sur les « Avantages de la création d’une société avant de travailler en free-lance » vous donnera un aperçu rapide et des liens pour approfondir le sujet Trouvez des conseils immédiats pour des questions spécifiques : Parfois, vous avez une question précise en tête et vous avez besoin d’un contenu diversifié sur le Web. Si vous découvrez un vieux pull en laine avec une tache de café, cherchez « Comment enlever une vieille tache de café sur un pull en laine ». Par exemple, si vous devez effectuer un voyage à l’étranger et que votre passeport doit être renouvelé prochainement, recherchez « Comment puis-je renouveler mon passeport rapidement ? ». Vous obtiendrez des conseils utiles ou des choix différents pour vous aider à aller plus loin

: Parfois, vous avez une question précise en tête et vous avez besoin d’un contenu diversifié sur le Web. Si vous découvrez un vieux pull en laine avec une tache de café, cherchez « Comment enlever une vieille tache de café sur un pull en laine ». Par exemple, si vous devez effectuer un voyage à l’étranger et que votre passeport doit être renouvelé prochainement, recherchez « Comment puis-je renouveler mon passeport rapidement ? ». Vous obtiendrez des conseils utiles ou des choix différents pour vous aider à aller plus loin Explorez les produits et les considérations lors de vos achats : Supposons que vous souhaitiez poser du papier peint amovible dans la cuisine de votre appartement. Cherchez « papier peint à décoller et à coller pour la cuisine » pour vous renseigner sur des facteurs importants tels que la facilité de décollage et découvrir des options élégantes avec des prix, des évaluations de clients et des liens d’achat. De même, la recherche d’une « enceinte Bluetooth pour une fête au bord de la piscine » vous permettra de prendre en compte des aspects tels que la résistance à l’eau et l’autonomie de la batterie, et de choisir parmi un grand nombre d’options. Vous pouvez également poser des questions complémentaires ou sélectionner les étapes suivantes suggérées pour obtenir plus d’informations

Bien sûr, tout n’est pas parfait pour l’instant. Certains utilisateurs accusent Google de plagiat, de réponses inexactes ou d’avoir du mal à interpréter les questions. La plupart des problèmes qui affectent actuellement Bard sont susceptibles de concerner cette fonction de recherche IA, ce qui n’est pas une surprise. Google continuant d’améliorer son modèle linguistique, certains de ces problèmes pourraient s’atténuer avec le temps.

Pour l’instant, au moins, les résultats de l’IA générative sont facultatifs.

Disponibilité

Si vous avez rejoint la liste d’attente sur labs.google.com/search, vous recevrez une notification par e-mail lorsque vous pourrez commencer à tester les expériences Labs telles que SGE (Search Generative Experience), Code Tips et Add to Sheets aux États-Unis.

Pour participer à ces expériences, il vous suffit d’appuyer sur l’icône Labs dans la dernière version de l’application Google (disponible sur Android et iOS) ou sur le bureau Chrome pour vous inscrire. Vous pouvez également consulter le site Web Labs pour vérifier l’état de votre liste d’attente.

