Test des Huawei FreeBuds 5 : du bon dans les oreilles

Les nouveaux écouteurs Huawei FreeBuds 5 sont arrivés, et si vous avez toujours voulu que vos écouteurs ressemblent à un bijou, votre vœu est exaucé. Mais, ces écouteurs ne sont pas seulement esthétiques. Ils s’inscrivent dans la lignée de tous les appareils audio Huawei précédents et héritent donc inévitablement d’excellentes spécifications et fonctionnalités.

Huawei possède un riche portefeuille d’écouteurs, avec des modèles d’entrée de gamme, des versions Pro haut de gamme, des produits dérivés dédiés à la mode, etc.

En tant que modèle de milieu de gamme, les Huawei FreeBuds 5 offrent un bon rapport qualité-prix, et si vous aimez les modèles à oreilles ouvertes, ces écouteurs pourraient vous convenir. Voyons ce qu’ils ont dans le ventre !

Dans la boîte, on retrouve :

Écouteur (gauche et droit)

Étui de charge

Guide de démarrage rapide et informations relatives à la sécurité

Carte de garantie

Câble de charge USB Type-C

Embout d’écouteur : 1 jeu

Huawei FreeBuds 5 : design

Tout au long de son parcours audio, Huawei s’est plus ou moins tenu à la même formule de conception, en gardant les tiges de ses écouteurs analogues d’un modèle à l’autre et d’une génération à l’autre. Le modèle FreeBuds 5 s’écarte radicalement de cette philosophie, et j’ose dire que c’est pour le mieux.

L’apparence de ces écouteurs n’a rien d’analogue, ce qui permet non seulement de rompre tout parallèle avec le géant à la pomme croquée, mais aussi d’offrir quelque chose de frais, de stylé et de confortable. La partie supérieure des écouteurs a la forme du creux situé à côté du conduit auditif (appelé conque), tandis que les tiges ont la forme d’une goutte d’eau.

Le design qui en résulte est très agréable, il ressemble à une élégante paire de boucles d’oreilles. Et si cette analogie n’est peut-être pas la plus recherchée lorsque l’on ne porte pas habituellement de boucles d’oreilles, elle n’en est pas moins élégante.

Les Huawei FreeBuds 5 sont disponibles en argent givré, en blanc céramique et en orange corail.

Confort

C’est là que les choses deviennent intéressantes. Huawei a effectué de nombreux tests, y compris des ajustements d’oreille pour essayer différents moules et formes. L’anatomie de l’oreille humaine peut varier considérablement, et il n’y a aucune garantie que les FreeBuds 5 fonctionneront pour vous et la forme spécifique de votre oreille.

Cela dit, les écouteurs semblent presque sans poids, et c’était l’un des objectifs lors de la conception de la forme étrange des FreeBuds 5. Et bien, l’entreprise a réussi ! Quelques minutes après les avoir mis en place, vous ne les sentez plus.

En revanche, il s’agit d’écouteurs ouverts, ce qui signifie qu’ils peuvent tomber si votre oreille est plus grande ou si vous faites quelque chose d’actif comme un coup de tête, ou de la course à pied. Pour offrir une meilleure prise et un meilleur contact avec votre oreille, Huawei a inclus des embouts qui enveloppent la partie supérieure des écouteurs.

Huawei FreeBuds 5 : appairage et appareils pris en charge

L’appairage est assez simple : il suffit de maintenir le bouton situé sur le côté de l’étui pendant quelques secondes pour mettre les écouteurs en mode d’appairage.

Ce qui n’est pas simple, c’est d’obtenir l’application compagnon, Huawei AI Life. J’ai dû commencer par installer AppGallery, ce qui peut être gênant pour certaines personnes qui n’ont pas un smartphone Huawei. Vous pouvez utiliser les écouteurs sans l’application, mais je vous le déconseille, car toutes les fonctionnalités intéressantes se trouvent dans l’application.

Application et fonctionnalités

Pour ceux qui connaissent les produits audio Huawei, AI Life est une variable connue, et vous devriez vous sentir à l’aise avec l’interface et les fonctionnalités. Pour les autres, je vais faire un rapide tour d’horizon de ce que vous pouvez faire avec l’application.

Sur l’écran d’accueil de l’application, vous pouvez jeter un coup d’œil sur le niveau de batterie de chaque écouteur, ainsi que sur le niveau de l’étui de charge. Si vous allez plus loin, vous trouverez le Centre de connexion, le Son et un tas d’autres fonctions utiles regroupées sous l’onglet Plus.

Le Centre de connexion offre un aperçu de vos appareils connectés (les Huawei FreeBuds 5 prennent en charge la connexion multipoint), et si vous allez plus loin, vous pouvez choisir un appareil préféré pour faire savoir aux écouteurs quelle est votre source de musique préférée.

L’option Qualité du son et effets vous amène à un menu avec des paramètres d’égalisation prédéfinis, mais il y a une nouvelle fonctionnalité : vous pouvez modifier manuellement l’égaliseur à 10 bandes et ajouter vos propres paramètres sonores. Vous pouvez également activer les appels HD et choisir de donner la priorité à la qualité du son plutôt qu’à la qualité de la connexion, ou inversement.

Huawei FreeBuds 5 : caractéristiques

Gestes tactiles

Même si la forme de ces écouteurs est assez extraordinaire, ils prennent en charge les gestes tactiles. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec l’emplacement des écouteurs dans votre oreille, l’utilisation de ces gestes est assez simple et directe.

Vous pouvez effectuer un double tapotement pour mettre en pause ou répondre/terminer un appel, un glissement pour augmenter/diminuer le volume et un tapotement prolongé pour modifier les paramètres d’annulation du bruit. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, car la forme des tiges est assez unique.

Annulation du bruit (ANC)

Les Huawei FreeBuds 5 sont équipés de trois microphones qui fonctionnent en tandem avec un algorithme d’annulation de bruit 3A et un algorithme de réseau neutre profond (DNN) pour annuler de manière adaptative le bruit pendant les appels et les sessions d’écoute de musique.

Lorsqu’elle est activée, l’annulation du bruit se décline en trois modes : dynamique, général et cosy. Le premier ajuste automatiquement le niveau d’annulation du bruit à l’aide des micros situés sur les écouteurs, et le mode général offre la suppression de bruit la plus importante. Comme son nom l’indique, le mode « cosy » est destiné aux endroits plus calmes.

Le fait est que votre écoute variera grandement en fonction de la façon dont ces écouteurs s’adaptent à vos oreilles. Étant donné qu’il s’agit d’oreilles ouvertes et qu’elles pendent en quelque sorte à l’extérieur du canal auditif, l’ANC de ces écouteurs peut varier d’inexistant à perceptible.

Qualité sonore

Je commence par l’habituel avertissement selon lequel le son est subjectif et que, pour certaines personnes, une plus grande puissance dans les basses fréquences l’emporte sur la clarté dans les hauts médiums, par exemple. J’essaie de me concentrer sur les performances générales lors de l’écoute de différents styles de musique et de mettre en évidence les avantages et les inconvénients apparents à mes oreilles.

Tout d’abord, disons que les Huawei FreeBuds 5 prennent en charge les codecs LDAC et L2HC, ce qui permet d’écouter des échantillons de musique en haute définition si l’on dispose de la bonne source. Je les ai testés avec des échantillons de 24 bits/96 kHz par rapport aux échantillons standard de 16 bits/48 kHz, et la différence était perceptible.

Les échantillons 24 bits révèlent nettement plus de détails et offrent une meilleure séparation des instruments, une plus grande clarté dans les hautes fréquences et un son plus ouvert.

Étant donné le prix des FreeBuds 5 et de leur conception ouverte, ces écouteurs produisent un son agréable et détaillé dans différents genres, avec le point faible attendu dans la région des basses.

Huawei FreeBuds 5 : autonomie

L’autonomie de la batterie est conforme à la publicité. Huawei affirme que vous pouvez tirer jusqu’à 3,5 heures des FreeBuds avec l’ANC activé, ce que j’ai pu confirmer. En écoutant à des niveaux de volume assez élevés avec l’ANC activé, j’ai obtenu environ 3 h 20 d’autonomie avant que les écouteurs ne rendent l’âme.

Vous pouvez facilement prolonger ce temps d’au moins une heure si vous désactivez l’ANC, ce que je recommande, car ce n’est pas la fonction la plus importante de ces écouteurs. L’étui de charge a permis de recharger complètement les batteries des écouteurs quatre fois. Ainsi, lorsque l’ANC est désactivé et que tout est chargé, vous pouvez atteindre les 30 heures annoncées, ou du moins quelque chose d’assez proche de ce chiffre, soit une journée complète d’écoute à n’en pas douter.

Huawei FreeBuds 5 : verdict

En fin de compte, les Huawei FreeBuds 5 offrent des fonctionnalités tout à fait décentes pour un prix raisonnable d’environ 159 euros. Il y a la prise en charge du LDAC, l’ANC (même s’il n’est pas aussi puissant que celui que l’on trouve dans d’autres modèles d’écouteurs entièrement sans fil), et un design très intéressant.

Cela peut sembler superficiel, mais je pense que l’apparence de ces écouteurs sera l’un des facteurs décisifs dans le processus d’achat de la plupart des gens. Ce n’est pas une mauvaise chose, car, comme je l’ai déjà dit, les Huawei FreeBuds 5 ne sont pas qu’une question de mode pour vos oreilles. Assurez-vous simplement d’en essayer une paire pour voir comment ils s’adaptent à votre oreille avant de les acheter.