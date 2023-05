Neuralink d’Elon Musk obtient enfin l’approbation de la FDA pour des tests sur l’homme

Alors que l’année 2022 touchait à sa fin, Elon Musk a déclaré que Neuralink était en bonne voie pour commencer les essais sur l’homme de sa technologie d’interface cerveau-puce dans les prochains mois.

Aujourd’hui, Neuralink a annoncé qu’elle avait reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine de lancer son premier essai clinique sur des sujets humains.

Toutefois, la société n’a pas encore entamé le processus de recrutement.

L’approbation de la FDA fait suite à une annonce faite en décembre 2022 par Neuralink concernant le début de son processus d’enregistrement des patients volontaires désireux de participer à des essais sur l’homme. À l’époque, l’entreprise soutenue par Musk n’invitait que les personnes atteintes de quadriplégie, de perte de vision et d’incapacité à parler, autant de maladies qu’elle entendait guérir grâce à son implant cérébral.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

—Neuralink (@neuralink) May 25, 2023