IO 2023 : Google vous permet désormais de vous inscrire à ses tests Search et Workspace AI

Lors de la conférence I/O 2023 de Google, l’entreprise a présenté une multitude de nouveaux logiciels liés à l’IA. Si vous êtes un fan inconditionnel de l’IA et que vous souhaitez essayer cette nouvelle technologie, vous avez de la chance, car Google a ouvert les tests à un groupe restreint de testeurs.

En effet, Google vient de dévoiler des mises à jour importantes de Recherche et Workspace axées sur l’IA, et vous pouvez désormais vous inscrire pour les tester sur une page Labs dédiée. Ils se trouvent un peu plus bas sur la page : faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez les boutons « Learn more », et vous pouvez cliquer dessus pour accéder aux pages qui vous permettent de vous inscrire pour les tests.

Les outils d’IA générative font fureur en ce moment, mais ils ont aussi commis des erreurs notoires. En permettant aux utilisateurs de s’inscrire pour tester ces premiers produits, Google peut obtenir des commentaires sur les nouveaux outils en les présentant comme des « expériences » susceptibles d’être modifiées et améliorées tout au long de leur développement.

Le premier logiciel testé par Google est une refonte de Google Recherche, la raison d’être de Google et la raison pour laquelle le mot « Google » est devenu un verbe. D’après la présentation, le nouveau moteur de recherche Google, doté d’une intelligence artificielle, sera capable de donner des réponses plus personnalisées ou plus concises aux questions posées sans avoir à passer en revue des dizaines de liens inutiles (du moins en théorie). Il est désormais possible de s’inscrire sur la liste d’attente pour « contribuer à façonner l’avenir de la recherche en essayant de courtes expériences et de nouvelles expériences d’IA », selon Google Labs.

Ensuite, Google a ajouté à Google Workspace une technologie d’IA baptisée Duet, qui vous permet d’utiliser l’IA pour générer des Google Docs et le corps du texte d’un e-mail envoyé par Gmail. Il existe également une liste d’attente pour participer en tant que testeur à ce que Google invente. En outre, la page Web indique que la fonctionnalité d’IA pourrait bientôt s’étendre à Sheets, Slides, Meet et Chat.

D’autres expériences

Outre les expériences de Google Recherche et Workspace, vous pouvez également vous inscrire pour tester deux autres produits. Le Project Tailwind est décrit par Google comme un « carnet de notes basé sur l’intelligence artificielle ». Dans une vidéo publiée sur le site Web du test, on peut voir un aperçu d’un questionnaire de lecture et des boutons permettant de générer de « nouvelles idées » et une sorte de résumé. Lors d’une démonstration sur scène à la conférence I/O, un cadre de Google a montré comment Tailwind prenait un document de Google Drive et en extrayait les sujets clés et les questions suggérées.

Enfin, MusicLM, qui sort complètement des sentiers battus, permet de transformer des invites textuelles en musique. Le blog de Google Labs indique que les utilisateurs peuvent saisir des genres, des humeurs et des types de musique et que le logiciel génère automatiquement des chansons. L’utilisateur peut ensuite choisir la chanson qu’il aime, ce qui permettra au logiciel de s’entraîner. Google a commencé à développer ce logiciel avec l’aide de musiciens confirmés.

Découvrez tous les tests disponibles sur https://labs.withgoogle.com/.