Comme tout le monde, TikTok, teste son propre chatbot IA

TikTok teste publiquement un compagnon de discussion doté d’une intelligence artificielle dans son application, qui ne changera pas seulement la façon dont vous regardez le contenu, mais ajoutera également un aspect d’acquisition de connaissances à ces courtes vidéos virales.

Les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas étrangères à l’IA, puisqu’elles s’appuient sur l’intelligence artificielle pour tout ce qui concerne les recommandations personnalisées, la modération et même la vérification de l’identité. L’IA générative telle que ChatGPT redéfinissant rapidement le fonctionnement de l’Internet, les réseaux sociaux y prêtent également attention.

Snapchat a récemment intégré un chatbot de type ChatGPT dans son application. DeepMind, de Google, a déjà déployé un modèle de langage visuel appelé Flamingo, qui génère des descriptions pour les Shorts de YouTube. Il semble que TikTok soit la prochaine étape. Repérée pour la première fois par Watchful, la réponse de TikTok au bot My AI de Snapchat s’appelle Tako et se trouve juste en haut des commandes à l’écran que vous voyez lorsque vous regardez des vidéos verticales. TikTok a officiellement confirmé que Tako est testé de manière limitée sur plusieurs marchés, notamment aux Philippines, mais pas en France.

2/ Tako is powered by a third-party chat assistant and is designed to help make it easier to discover entertaining and inspiring content on TikTok. No current plans for this beyond these early tests, but we’re excited to hear your feedback!

— TikTokComms (@TikTokComms) May 25, 2023