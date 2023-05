Les YouTube Stories disparaissent à partir du 26 juin

YouTube a annoncé aujourd’hui qu’elle mettrait fin à sa fonction Story — tout comme Instagram Stories, sa réponse à Snapchat — à partir du 26 juin. C’est le dernier jour où vous pourrez publier une nouvelle Story sur YouTube. Sept jours plus tard, toute Story déjà en ligne disparaîtra.

Les Stories ont été introduites pour la première fois en 2017 sous le nom de Reels et étaient disponibles pour les utilisateurs ayant plus de 10 000 abonnés. À l’instar d’Instagram (qui a à son tour repris le concept de Snapchat), les YouTube Stories disparaissaient après une durée déterminée ; les créateurs pouvaient utiliser les Stories pour publier des mises à jour ou du contenu en coulisses afin de promouvoir leur chaîne. Mais aujourd’hui, il semble que cette fonctionnalité n’ait pas été adoptée — l’accès était limité, peu de créateurs semblent publier régulièrement des Stories, et la fonctionnalité ne fait pas l’objet d’une grande promotion, même de la part de YouTube.

En l’absence de Stories, YouTube souhaite que les créateurs publient du contenu sur d’autres surfaces de la plateforme.

En effet, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’alternative à une vidéo YouTube complète ou à un YouTube Short plus petit. YouTube oriente les créateurs vers les « posts de la communauté YouTube », qui « constituent un excellent choix si vous souhaitez partager des mises à jour légères, entamer des conversations ou promouvoir votre contenu YouTube auprès de votre public ». Les posts destinés à la Communité sont essentiellement des mises à jour éphémères qui permettent également d’insérer du texte, des sondages, des jeux-concours, des filtres et des autocollants. Le site ajoute que « parmi les créateurs qui utilisent à la fois les posts et les Stories, les posts suscitent en moyenne plusieurs fois plus de commentaires et de likes que les Stories. »

Le message d’aide annonçant la suppression (à ne pas confondre avec les messages de la communauté YouTube susmentionnés) indique également que les YouTube Shorts ont fait mieux que les Stories, et « en moyenne, ils ont attiré beaucoup plus d’abonnés que les Stories ».

En d’autres termes, personne n’aimait les Stories. Pas même YouTube.

C’est en quelque sorte le lot des produits et services de l’écosystème Google. S’ils ne sont pas performants, ils sont envoyés au cimetière de Google. Mais en général, il faut attendre qu’ils soient renommés une ou deux fois.