WhatsApp pourrait introduire des noms d’utilisateur à l’avenir

Cette fonctionnalité est encore en cours de développement et il est impossible de savoir comment Meta prévoit de faire fonctionner les noms d’utilisateur sur WhatsApp. À ce stade, de nombreuses questions peuvent vous venir à l’esprit, comme celle de savoir si vous pourrez trouver d’autres personnes en utilisant des noms d’utilisateur ou si vous pourrez trouver des personnes qui ne figurent pas dans votre liste de contacts en utilisant des noms d’utilisateur. Nous nous attendons à ce que plus de détails fassent surface une fois que la fonctionnalité sera mise à la disposition des bêta-testeurs.

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau concept, WhatsApp ne sera pas la première application de messagerie privée à prendre en charge les noms d’utilisateur. C’est un peu comme si vous pouviez définir des noms d’utilisateur différents pour vous-même et pour les autres sur Snapchat. Cette fonction est également disponible sur Telegram et Signal. Il s’agit d’une fonctionnalité très intéressante qui, une fois introduite, pourrait changer la façon dont vous communiquez via WhatsApp.