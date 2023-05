Avec l’aide de Flourish, Canva améliore la visualisation de données

Canva a annoncé le lancement de visualisations de données interactives intégrées au logiciel de conception graphique. Il s’agit de cartes de données, de diagrammes et d’attrayants graphiques qui rendent les choses un peu plus claires. La plupart des utilisateurs ont déjà eu l’occasion de s’en servir sur des sites d’information comme la BBC. Désormais, ils peuvent les ajouter à leurs propres photos, PDF et présentations.

Cette initiative fait suite à l’acquisition de la plateforme de visualisation de données Flourish, l’entreprise australienne renforçant ainsi sa présence en Europe.

Les données sont difficiles à présenter, surtout à un public qui n’est pas familier avec le sujet ou qui ne s’y intéresse pas. Un graphique en barres généré par Excel, terne et statique, aura du mal à s’imposer dans un monde riche en contenu. Le bâillement mortel d’un millier d’argumentaires de vente et de diapositives PowerPoint.

Bien que l’entreprise ne l’ait pas formulé de cette manière, c’est cette idée — que les données doivent être comme tout le reste : visuelles — qui est à l’origine du déploiement. Il n’y a donc aucune excuse pour rendre les données ennuyeuses.

Les utilisateurs trouveront déjà des diagrammes et des graphiques standard sur la plateforme — je les ai toujours trouvés quelque peu basiques et peu inspirés. Mais à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent intégrer les visualisations Flourish dans leurs conceptions. Les utilisateurs ont accès à des plans hiérarchiques natifs et à des graphiques circulaires complets directement depuis l’application, Canva promettant des « graphiques animés, des cartes zoomables, des diagrammes explorables, et bien plus encore ».

Un campus à Londres

Le fait que Flourish approfondisse son intégration dans Canva n’est pas une surprise. Ce n’est pas la première fois, loin s’en faut, puisque l’entreprise compte les sites de photos d’archives Pexels et Pixabay parmi ses acquisitions relativement récentes. Entre-temps, elle a discrètement développé sa plateforme avec un éditeur PDF gratuit, un constructeur de sites Web et des outils de photo IA.

Les lecteurs remarqueront peut-être un point commun entre ces acquisitions : il s’agit toutes d’entreprises européennes. L’entreprise a ensuite ouvert son premier campus européen à Londres. Il semble que ce soit sur ce continent que Canva voit son potentiel de croissance, l’entreprise estimant qu’il abrite certains de ses « marchés à la croissance la plus rapide et à la densité de population la plus élevée ».