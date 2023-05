Build 2023 : Copilot X la star de la conférence réservée aux développeurs

Qu’obtient-on en combinant GitHub Copilot et ChatGPT ? La réponse est Copilot X, qui va révolutionner la façon dont nous créons des applications. Thomas Dohmke, PDG de GitHub, l’a présenté lors de la journée d’ouverture de la Build 2023 et a fait une annonce spéciale au public présent à Seattle.

Le ChatGPT d’Open AI a déjà eu un impact considérable et la première annonce faite par Satya Nadella lors de la Build était la suivante :

Nous apportons la base de recherche de Bing à ChatGPT

Ce changement, qui prend effet immédiatement dans ChatGTP Plus, signifie que ChatGPT ne sera plus limité par ses données d’entraînement obsolètes.

Nadella a ensuite annoncé le Windows Copilot, qui vient s’ajouter aux Copilot récemment annoncés pour Microsoft 365, Dynamics 365, Microsoft Viva et Microsoft Security. Les Copilot sont des assistants alimentés par l’IA qui vous aident dans votre travail par une interface de conversation. Pour les utilisateurs de Windows 11, Copilot arrivera en juillet et vous aidera à effectuer des tâches de routine et à améliorer votre expérience utilisateur. Des Copilot sont également prévus pour Power BI (analyse visuelle des données), Power Pages (création rapide de sites Web) et Microsoft Fabric, la nouvelle plateforme d’analyse annoncée lors de la conférence Build.

La troisième annonce de Nadella a été le lancement de la stack Copilot — essentiellement l’ouverture de la stack architecturale utilisée par Microsoft pour construire les Copilot afin que les développeurs puissent l’utiliser pour construire leurs propres Copilot pour leurs applications. Microsoft partage tout, de l’infrastructure de l’IA et des modèles de base, en passant par l’orchestration de l’IA jusqu’à l’extensibilité des plugins. L’idée est d’offrir une extensibilité commune à ChatGPT, BingChat, Microsoft Copilot et aux Copilot construits par les développeurs, ainsi que l’adoption d’une norme ouverte pour les plugins, afin de pouvoir les écrire une seule fois et les exécuter partout.

La deuxième keynote de la Build, présentée par Kevin Scott, Chief Technology Officer et Executive Vice President of AI de Microsoft, s’intitule « The era of the AI Copilot » (L’ère du Copilote IA) et aborde plus en détail l’idée d’un Copilot et de la stack Copilot, avec en point d’orgue une démonstration d’un Copilot que Scott a construit pour produire automatiquement un message sur les réseaux sociaux pour son podcast.

Scott Guthrie a présenté la troisième keynote et a commencé par le message suivant :

L’IA va profondément changer notre façon de travailler et le fonctionnement de chaque organisation. Toutes les applications existantes seront réinventées grâce à l’IA. De nouvelles applications seront créées, ce qui n’était pas possible auparavant.

Copilot avec la capacité GPT 4

Guthrie avait également des statistiques assez convaincantes à partager sur l’adoption de GitHub Copilot :

Guthrie a présenté GitHub Copilot X, la nouvelle version de l’outil qui améliore Copilot avec la capacité GPT 4 et ajoute également Copilot for Pull Requests et Automatic Test Generation. Cependant, c’est Thomas Dohmke, PDG de GitHub, qui a présenté Copilot X à l’aide de trois exemples différents :

Dohmke tire parti de Copilot Chat pour émettre des invites en langage naturel et à l’aide de raccourcis. Sa démonstration montre que GitHub Copilot Chat n’est pas une simple fenêtre de chat, mais qu’il comprend le code tapé par un développeur, les messages d’erreur affichés et qu’il est profondément intégré à l’IDE, de sorte qu’un développeur peut obtenir une analyse et des explications approfondies sur ce que les blocs de code sont censés faire, générer des tests unitaires et même obtenir des propositions de correction de bogues.

À la fin de la démonstration, l’annonce a été faite que toutes les personnes présentes dans l’auditoire sauteraient la liste d’attente pour GitHub Copilot Chat et y auraient immédiatement accès. Pour les autres, l’accès à la version bêta privée est limité et nécessite un abonnement actif à GitHub Copilot. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente sur GitHub, mais comme l’indique la rubrique, l’inscription ne garantit pas l’accès.