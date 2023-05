Build 2023 : une refonte du design de l’Explorateur de fichiers de Windows 11

Microsoft a annoncé une refonte du design de l’application Explorateur de fichiers de Windows 11 dans une prochaine mise à jour lors de sa conférence Build pour les développeurs, qui s’est tenue cette semaine.

Le nouveau design de l’explorateur de fichiers est basé sur WinUI 3 et modernisera les dossiers, la barre latérale, la barre d’adresse et la barre de recherche de l’application afin de les rendre plus conformes au style général de Windows 11. Cela apportera à l’explorateur de fichiers un aspect et une sensation avec des designs plus arrondis et plus flous, ainsi que des optimisations pour la souris et le toucher, a noté Windows Central.

Microsoft a d’abord apporté de petites mises à jour à l’Explorateur de fichiers dans Windows 11 et a continué à le faire en 2022, en ajoutant des fonctionnalités telles que les onglets. Toutefois, le design de l’application est resté inchangé depuis des années. L’application mise à jour est présentée dans une vidéo avec les fonctionnalités de l’application Copilot de Microsoft, dans laquelle vous pouvez voir les différences notables dans le design de l’explorateur de fichiers, comme les boutons d’action situés sous la barre d’adresse.

Today, we announce new AI experiences and tools for #Windows11 to empower developers. Pumped to introduce you to Windows Copilot and Dev Home. #MSBuild https://t.co/MkqiKKtuFg pic.twitter.com/pf1H3o1tyW —Panos Panay (@panos_panay) May 23, 2023

La marque travaillerait également sur une fonctionnalité Galerie qui bénéficiera de la même mise à jour vers le design moderne de WinUI 3 que l’Explorateur de fichiers.

Pas encore disponible

Les membres Windows Insider testent actuellement d’autres mises à jour d’applications, telles que l’affichage des volets, mais pas le nouveau design de l’Explorateur de fichiers. Il s’agit d’une fonctionnalité qui se connecte à Microsoft 365 et « montre l’activité récente sur les fichiers partagés, et fournit même des informations contextuelles comme l’origine du fichier », par exemple par e-mail ou par chat, selon Windows Central.

La mise à jour du design de l’Explorateur de fichiers ayant été montrée par inadvertance, les utilisateurs devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour les tests du programme Insider et le déploiement général. Néanmoins, cette mise à jour ne manquera pas d’enthousiasmer les adeptes de Windows qui souhaitent depuis longtemps un nouveau look pour l’application Explorateur de fichiers.