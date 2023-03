GitHub dévoile Copilot X : l’avenir du développement logiciel alimenté par l’IA

La principale plateforme de collaboration pour le développement de logiciels, GitHub, a annoncé aujourd’hui la prochaine étape dans le développement de logiciels pilotés par l’IA avec l’introduction de Copilot X. En tant que pionnier dans l’utilisation de l’IA générative pour la complétion de code, GitHub va maintenant plus loin dans son partenariat avec OpenAI en adoptant le dernier modèle GPT-4 et en élargissant les capacités de Copilot.

Lancé il y a moins de deux ans, GitHub Copilot a déjà eu un impact significatif sur le monde du développement logiciel. GitHub a annoncé aujourd’hui que l’outil alimenté par l’IA, construit à partir du modèle Codex d’OpenAI, écrit actuellement 46 % du code sur la plateforme et a aidé les développeurs à coder jusqu’à 55 % plus rapidement. En complétant automatiquement les commentaires et le code, Copilot joue le rôle d’un programmeur en binôme avec l’IA, ce qui permet aux développeurs de rester concentrés et productifs.

GitHub Copilot X, la version améliorée qui sort aujourd’hui, représente une vision audacieuse de l’avenir du développement de logiciels alimentés par l’IA. En mettant l’accent sur l’accessibilité, la version améliorée de Copilot sera désormais disponible tout au long du cycle de développement, allant au-delà de la simple complétion de code. En intégrant des fonctions de chat et de voix, les développeurs peuvent communiquer avec Copilot de manière plus naturelle. En outre, Copilot X sera intégré dans les demandes d’extraction, les lignes de commande et la documentation, fournissant des réponses instantanées aux questions sur les projets.

Le potentiel de transformation de l’IA dans le développement de logiciels est pleinement mis en évidence avec GitHub Copilot X. En réduisant les tâches répétitives et manuelles, les développeurs peuvent se concentrer sur des travaux plus complexes et plus innovants. Ce nouveau niveau de productivité permettra aux développeurs de se concentrer sur la situation dans son ensemble, ce qui favorisera l’innovation et accélérera le progrès humain.

L’expérience des développeurs repensée grâce à l’IA

GitHub Copilot X introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment une expérience de type ChatGPT dans les éditeurs de code, Copilot pour les pull requests, des réponses générées par l’IA pour la documentation et Copilot pour l’interface de ligne de commande.

Copilot chat s’appuie sur le travail réalisé par OpenAI et Microsoft avec ChatGPT et le nouveau Bing. GitHub apporte à l’éditeur une interface de chat axée sur les scénarios des développeurs et s’intègre nativement à VS Code et Visual Studio. Copilot X reconnaît désormais le code tapé par un développeur et les messages d’erreur affichés, et il est profondément intégré à l’IDE.

En plus d’améliorer l’expérience d’édition, Copilot X permet à Copilot de faire des pull request. Cette fonctionnalité est alimentée par le nouveau modèle GPT-4 d’OpenAI et prend en charge les balises alimentées par l’IA dans les descriptions des pull request.

GitHub teste également de nouvelles fonctionnalités en interne, où Copilot suggère automatiquement des phrases et des paragraphes lorsque les développeurs créent des pull request. Bientôt, Copilot avertira les développeurs de l’insuffisance des tests pour une demande d’extraction et suggérera des tests potentiels adaptés aux besoins d’un projet.

D’autres outils

Ce Copilot mis à jour sera également en mesure d’aider avec des réponses générées par l’IA sur la documentation du code, offrant des réponses pour React, Azure docs, et MDN. GitHub utilise l’IA pour analyser ces référentiels open source afin d’aider les développeurs à obtenir des réponses, de sorte que son interface de chat est plus à jour que l’ensemble de données d’entraînement sur lequel GPT-4 était basé.

Si l’intégration de l’IDE ne suffisait pas, GitHub Copilot s’étend à l’interface de ligne de commande (CLI). Les développeurs passent beaucoup de temps dans le terminal, et il n’est pas toujours facile de se souvenir de la syntaxe d’une myriade de commandes. Copilot est conçu pour vous aider à écrire une commande et à l’exécuter.