Le Galaxy S23 FE arrivera dès le mois prochain en raison de la faiblesse des ventes du Galaxy S23

Revegnus, un informateur de Twitter, affirme que les ventes de la série Galaxy S23 ont fortement baissé en mai.

Afin de donner un coup de fouet à la gamme, Revegnus affirme que Samsung sortira le Galaxy S23 FE avant d’introduire et de sortir les nouveaux Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Samsung devrait annoncer des ventes de la série phare Galaxy S23 au deuxième trimestre inférieur de 20 % aux ventes générées par la gamme Galaxy S22 au cours du même trimestre de l’année précédente. Ce recul est dû à une baisse de la demande générale des consommateurs.

Le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 devant être présentés en juillet et commercialisés en août, le Galaxy S23 Fan Edition pourrait être commercialisé dès le mois prochain. L’appareil devrait être équipé d’un SoC Exynos 2200 et d’un capteur d’image de 50 mégapixels pour la caméra principale à l’arrière. L’appareil pourrait être équipé d’une mémoire vive de 6 ou 8 Go et d’un espace de stockage de 128 ou 256 Go. Une batterie d’une capacité de 4 500 mAh permettra de garder le smartphone allumé toute la journée.

Due to the sluggish sales of the S series, there are predictions that Samsung Electronics will release the “Galaxy S23 FE” in certain regions before the launch of the new foldable phone. In this case, the Galaxy S23 FE is expected to be released around July or August. https://t.co/pxlXiNybq5

—Revegnus (@Tech_Reve) May 24, 2023