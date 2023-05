Voici le DJI Air 3, le nouveau drone le plus performant ?

Le DJI Air 2S fait partie depuis longtemps des meilleurs drones du marché, mais plusieurs fuites ont révélé que son successeur, le DJI Air 3, est imminent. Une combinaison de rumeurs sur les caractéristiques du DJI Air 3, de fuites de photos et d’une vidéo, a permis de dresser un tableau de ce que l’on peut attendre du drone de milieu de gamme. La grande nouveauté est qu’il est probable qu’il soit équipé d’un nouveau téléobjectif, analogue à celui que nous avons vu récemment sur le DJI Mavic 3 Pro.

Le DJI Air 2S ne dispose actuellement que d’une seule caméra avec un capteur CMOS 20 mégapixels de 1 pouce. Mais selon @Quadro_News, le DJI Air 3 ajoutera soit un téléobjectif moyen de 1/1.3 pouce avec un zoom effectif de 3x (comme celui du Mavic 3 Pro), soit un téléobjectif de 1/2 pouce avec un zoom effectif de 7x.

👉According to unconfirmed reports, the DJI Air 3 is expected to be released in late June or early July 2023

-1-inch sensor

-3 x 1/1.3-inch or 7x 1/2-inch telephoto lens,—add 4g

-30 m. flight time

The photo is most likely a fake, but who knows. Someone has tightened the control pic.twitter.com/Gl1kEa44L2 —Igor Bogdanov (@Quadro_News) May 22, 2023

Aucun de ces objectifs n’est un « zoom » au sens technique du terme, mais leur longueur focale plus longue permet de prendre des photos et des vidéos de sujets éloignés. Ces rumeurs semblent s’appuyer sur des images et des vidéos récemment divulguées (ci-dessous), qui viennent d’être publiées par Deals Drone et Dronemodelismo.

DJI Air 3 leaks, as you see pic.twitter.com/yS0ZCK6ZAq — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) May 24, 2023

DJI Air 3 in testing. video from Wechat pic.twitter.com/GWrQ5BEdsy — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) May 24, 2023

Bien qu’elles ne soient pas très claires ou en haute résolution, les images montrent que le drone est équipé d’un grand module de caméra qui a probablement été augmenté par rapport à celui du Air 2 S pour faire de la place à l’objectif supplémentaire.

L’ajout d’un objectif supplémentaire au DJI Air 3 aurait également du sens dans le contexte de la gamme actuelle de DJI, donnant aux photographes aériens une raison de choisir le nouveau drone plutôt que le petit et par ailleurs excellent DJI Mini 3 Pro.

Une plus grande autonomie ?

La seule autre fuite de spécifications que nous ayons vu pour le DJI Air 3 jusqu’à présent est une autonomie apparente de 30 minutes, ce qui rendrait son temps de vol presque identique à celui du DJI Air 2S. Avec une sortie prévue pour « fin juin ou début juillet 2023 », selon Quadro_News, nous verrons probablement d’autres fuites et détails très bientôt.

Le seul inconvénient possible du DJI Air 3, avec son nouvel objectif et ses spécifications améliorées, pourrait être un prix plus élevé, les rumeurs indiquant un prix d’environ 7 500 yuans (environ 1 000 euros). Mais les personnes à la recherche d’un drone compact et polyvalent pourraient le considérer comme le meilleur de la gamme DJI.