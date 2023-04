Le nouveau Mavic 3 Pro de DJI est doté de trois caméras au lieu de deux

Environ un an et demi après le lancement du drone phare de DJI, le Mavic 3, DJI sort maintenant une version « Mavic 3 Pro » rafraîchie qui est équipée de trois caméras au lieu de deux.

Le nouveau DJI Mavic 3 Pro – et son homologue Mavic 3 Pro Cine, légèrement plus axé sur la magie du cinéma — arrivera le mois prochain et sera équipé d’un nouveau système à trois caméras qui inclut la caméra Hasselblad 4/3 incluse dans le précédent modèle. Cette caméra principale utilise un objectif de 24 mm (comme le Mavic 3 standard), mais elle est désormais rejointe par une nouvelle caméra à téléobjectif moyen de 70 mm et une caméra à zoom de 166 mm pour un cadrage plus précis.

La caméra Hasselblad du Mavic 3 Pro filme toujours à une résolution maximale de 5,1 K jusqu’à 50 images par seconde, et peut faire du ralenti à 120 images par seconde en mode DCI 4K. La nouvelle caméra 3x peut filmer des vidéos à 4K à 60 images par seconde et prendre des photos jusqu’à 48 mégapixels, le tout sur un capteur CMOS 1/1,3 pouce. Enfin, la caméra télé du Mavic 3 Pro bénéficie également d’une légère mise à jour : elle prend en charge une ouverture plus large de f/3.4 (auparavant f/4,4) et la vidéo à 4K à 60 images par seconde.

La puissance supplémentaire de la caméra a un petit coût en termes de performances de la batterie : le Mavic 3 Pro a une autonomie de vol maximale de 43 minutes, contre 46 minutes pour le Mavic 3 standard. Cependant, ces chiffres supposent que vous n’utilisez pas la technologie d’évitement d’obstacles APAS 5.0 de DJI et que vous ne filmez pas de vidéos, ce qui pourrait réduire l’autonomie de vol.

Parmi les autres caractéristiques du Mavic 3 Pro, citons la technologie O3+ « OccuSync » de DJI, qui offre des vitesses de transfert de fichiers de 80 Mo/s vers votre appareil mobile via le Wi-Fi 6 et des flux en direct 1080p/60 vers le contrôleur RC de DJI. Vous bénéficiez également des modes « intelligents » de DJI, tels que la fonction FocusTrack, qui permet de réaliser des prises de vue stables, et la possibilité de filmer et d’éditer automatiquement des vidéos avec MasterShots.

La version Cine présente la plupart des mêmes caractéristiques que le Mavic 3 Pro. La particularité du Mavic 3 Pro Cine réside dans la prise en charge de l’encodage Apple ProRes (422 HQ, 422 et 422 LT) et dans l’intégration d’un espace de stockage interne de 1 To pour gérer les séquences. Ce n’est pas tout à fait le métrage ProRes RAW dont est capable le DJI Inspire 3 de niveau industriel à 14 999 euros (et en 8K, pas moins), mais le Cine est également moins d’un tiers de son prix.

Expédié dès le mois de mai

Vous pouvez commander le Mavic Pro 3 dès maintenant sur le site Web de DJI et dans d’autres boutiques, et il commencera à être expédié en mai. Comme les versions précédentes, le Mavic Pro 3 est proposé dans différents packs, dont le Bundle Fly More à 2 799 euros qui contient une mallette de transport, deux jeux d’hélices supplémentaires, quatre filtres ND, deux batteries supplémentaires avec une station d’accueil, un museau de protection, des câbles de chargement et le contrôleur RC standard avec écran intégré. Le drone est également vendu en version de base avec le contrôleur pour 2 099 euros.

Pour les pilotes plus sérieux, il y a le Bundle Fly More (RC Pro) à 3 499 euros qui comprend les mêmes éléments que ci-dessus mais avec un contrôleur RC Pro amélioré, qui ajoute deux antennes et la possibilité de capturer un flux vidéo en direct. Enfin, l’ultime Mavic 3 Pro Cine est proposé dans le combo premium complet avec le contrôleur RC Pro pour 4 599 euros.