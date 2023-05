Le Motorola Razr 40 Ultra serait équipé d’un écran p-OLED de 6,9 pouces

Le prochain smartphone à clapet de Motorola, doté d’un écran OLED pliable et d’un écran de couverture plus petit, sera lancé le 1er juin. Mais nous avons déjà une bonne idée de ce qui nous attend grâce à quelques fuites récentes.

Evan Blass a récemment publié des documents marketing qui nous donnent un bon aperçu du Motorola Razr+ connu mondialement sous le nom de Razr 40 Ultra. Aujourd’hui, Abhishek Yadav a publié des détails liés à des revendeurs qui ont été mis en ligne un peu plus tôt, y compris les spécifications et d’autres photos.

Motorola Razr Ultra (Razr+) listed on Extra.com before launch with official images and price

3999 SR ~ ₹88,371 6.9″ FHD+ pOLED display

Snapdragon 8+ Gen 1

Android 13

32MP+8MP

12MP+13MP front

NFC

Wireless charging https://t.co/Y1ikRsdkIr

(1/3)#Motorola #Moto #MotoRazrUltra pic.twitter.com/GUiWrKVPtZ —Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 22, 2023

Le Motorola Razr 40 Ultra devrait avoir un écran intérieur pOLED FHD+ de 6,9 pouces qui se plie en deux verticalement, un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d’un port USB Type-C, d’un support de la charge sans fil et filaire, et le smartphone sera livré avec Android 13.

Bien qu’alléchante, il faudra prendre des pincettes pour les spécifications des caméras : le revendeur indique qu’il y a des caméras arrière de 32 mégapixels et 8 mégapixels et des caméras frontales de 12 et 13 mégapixels, mais toutes les photos que nous avons vues jusqu’à présent ne montrent qu’une seule caméra frontale. Si tel est le cas, les caméras frontales, qui font partie de l’écran Quick View de 3,5 pouces, sont indiquées comme primaire et ultra-large, ce qui confirme une précédente rumeur selon laquelle le capteur derrière la caméra primaire serait un capteur Sony IMX563 de 12 mégapixels.

Deux choses qui pourraient aider le Razr 40 Ultra à se démarquer des autres smartphones pliables ? Le prix et l’écran relativement grand et utile.

En termes de prix, il semble que le Motorola Razr 40 Ultra se vendra pour l’équivalent de 1 066 dollars en Égypte, et je ne serais donc pas surpris de voir un prix légèrement au-dessus des 1 000 euros en France. Bien que ce ne soit pas vraiment bon marché pour un smartphone doté d’un processeur vieux d’un an et de seulement 8 Go de RAM, c’est un prix assez compétitif pour un smartphone doté d’un écran OLED pliable.

Un écran de couverture très alléchant

Quant à l’écran de couverture, il semble occuper la quasi-totalité d’un côté du smartphone lorsqu’il est plié, ce qui vous permet non seulement d’afficher des notifications ou de cadrer vos photos, mais aussi d’exécuter à peu près n’importe quelle application Android sans avoir à ouvrir votre téléphone. Certaines des vidéos partagées par Evan Blass montrent même que vous pouvez jouer, regarder des vidéos, utiliser la navigation GPS, ou même utiliser un clavier à l’écran pour répondre à des messages texte en utilisant uniquement l’écran de la housse… même si ce clavier couvre presque tout l’écran.

Davantage de détails sur les spécifications, les caractéristiques, les prix internationaux et la disponibilité devraient être annoncés le 1er juin 2023. Le listing montre que le Razr 40 Ultra est disponible en Noir, Bleu Glacier, et Viva Magenta.