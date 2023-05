Le Surface Laptop 6 pourrait voler la vedette au MacBook Air de 15 pouces

Le Surface Laptop 6 de Microsoft semble aller de l’avant, avec le rafraîchissement à venir du Surface Laptop 5 et de nouvelles fuites de spécifications révélant quelques aspects fascinants sur les modèles à venir.

Selon Wccftech, Microsoft sortira deux versions de son Surface Laptop 6, l’une avec un écran de 13,5 pouces et une résolution de 2 256 x 1 504 pixels, et l’autre un modèle de 15 pouces avec une résolution de 2 496 x 1 664 pixels. Selon les rumeurs, les options de processeurs seraient l’Intel Core i5-1335U et le Core i7-1355U. Le modèle de 13,5 pouces peut être configuré avec les deux options, tandis que le modèle de 15 pouces ne peut être équipé que de la puce i7, plus puissante.

Wccftech révèle également que le Surface Laptop 6 de 13,5 pouces durerait une heure de plus que le modèle de 15 pouces. Si c’est vrai, cela signifie que le premier fonctionnera pendant 21 heures, comparé à l’autonomie déjà incroyable de 20 heures du second.

Parmi les autres caractéristiques révélées, citons la RAM en configurations LPDDR5X de 8, 16 et 32 Go, qui ne peuvent malheureusement pas être mises à niveau par l’utilisateur. En revanche, le disque dur SSD, proposé en 256 Go et jusqu’à 512 Go, peut être mis à niveau. En ce qui concerne la sélection des ports, nous avons un port USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.1, une prise audio de 3,5 mm et, bien sûr, le port Surface Connect.

Si vous préférez un plus grand choix de couleurs, le plus petit modèle en propose quatre : Platine avec un repose-paume en Alcantara, Noir mat avec un repose-paume en métal, Brun émeraude avec un repose-paume en métal, et Grès avec un repose-paume en métal. Le modèle 15 pouces, en revanche, n’en propose que deux : Platinum avec un repose-paume en métal et Matte Black avec un repose-paume en métal.

Microsoft tente de concurrencer le MacBook Air ?

Il est intéressant de noter que la taille de l’écran 15 pouces et l’augmentation de l’autonomie de la batterie sont deux caractéristiques qui sont en concurrence directe avec le MacBook Air d’Apple. La première est due à des rumeurs constantes sur un MacBook Air de 15 pouces qui pourrait être dévoilé lors de la WWDC 2023 le 5 juin.

L’autonomie de la batterie est un élément qui a donné à la série M des MacBook un grand avantage sur les ordinateurs portables concurrents. L’arrivée du Surface Laptop 6 pour remettre en cause cette suprématie pourrait s’avérer très importante, et pourrait même inciter Apple à se tourner vers d’autres spécifications pour améliorer sa gamme de MacBook.

Ceci est d’autant plus important que des rapports récents ont suggéré que l’une de ces améliorations, une mise à niveau du panneau OLED Gen 8 pour les modèles MacBook Air et Pro, pourrait être abandonnée en raison de la baisse des revenus du MacBook. De plus, le silicium M3 qui devait être associé au MacBook 15 pouces ne semble pas se concrétiser, ce qui constitue un autre avantage commercial qu’Apple est en train de laisser échapper.

Si l’on en croit ces rumeurs, Microsoft a une chance inouïe de consolider sa place sur le marché. Il faut espérer que tout cela s’avère vrai, ce qui signifierait que les consommateurs auraient de meilleures options et qu’Apple serait obligé de s’adapter sous peine de voir ses ventes se dégrader.