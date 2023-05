HTC officialise la présentation de son nouveau smartphone U23 Pro 5G le 18 mai

by

Ceux d’entre vous qui, comme moi, ce souviennent du magnifique HTC One (M8) de 2014, HTC a tout simplement perdu de son aura dans l’industrie des smartphones. Mais, il se pourrait que le fabricant tente de faire son retour. Nous avons vu des fuites d’images du prochain smartphone HTC U23 Pro 5G de la société et maintenant un tweet de HTC lui-même confirme que le U23 Pro 5G sera présenté le 18 mai.

La série HTC U était la marque utilisée par la société pour désigner ses modèles phares ; le dernier modèle à être considéré comme tel était le HTC U12+ qui a été publié en 2018. Deux ans plus tard, HTC a lancé le U20 5G, mais avec un Snapdragon 765G sous le capot, il s’agissait plutôt d’un modèle de milieu de gamme. Et, il semble que le prochain U23 Pro 5G pourrait également ne pas être équipé d’un chipset phare.

Selon les rumeurs, le U23 Pro 5G serait équipé d’un SoC Snapdragon 7 Gen 1, moins puissant que le chipset haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. L’écran AMOLED aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la taille de l’écran n’a pas encore fait l’objet de fuites. L’appareil sera doté d’au moins 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 256 Go d’espace de stockage. Une prise casque de 3,5 mm sera placée sur le dessus du smartphone.

La caméra principale sera composée par un capteur de 108 mégapixels, une batterie d’une capacité de 4 600 mAh permettra de maintenir le smartphone allumé, et Android 13 sera préinstallé. Trois versions du HTC U23 Pro 5G portant les numéros de modèle 2QC9100, 2QC9200 et 2QCB100 ont été repérés.

Malgré la caméra arrière principale de 108 mégapixels, les caractéristiques techniques annoncées semblent positionner le U23 Pro 5G comme un appareil de milieu de gamme.

Un smartphone axé sur la VR ?

C’est la deuxième fois que nous voyons HTC promouvoir ce smartphone en utilisant le logo Viveverse. Viveverse est le « métaverse » multiplateforme de HTC, composé d’applications, de mondes et de jeux interactifs. Viveverse est accessible depuis les smartphones, les tablettes, les PC et les lunettes VR Vive Flow de HTC. Tout ce que l’on peut imaginer, c’est que le HTC U23 5 G Pro offrira un support et des capacités VR.

Nous devrions en savoir plus le 18 mai lorsque HTC rendra officiel le U23 Pro 5 G.