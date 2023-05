Les utilisateurs de l’Apple Watch ne disposeront bientôt plus de l’application Facebook Messenger

Avec l’évolution des smartwatches, il est devenu évident que les gens n’aiment pas voir des versions réduites de leurs applications préférées sur un petit écran. En outre, les smartwatches se sont transformées au fil des ans pour devenir un accessoire de santé et de style de vie pratique, au lieu d’être un écran d’accueil supplémentaire pour les applications et les jeux.

Bien que Meta se soit abstenue de révéler la raison de sa décision d’arrêter le développement de l’application Messenger pour la smartwatch, il est fort probable que le manque de popularité de ces applications spécifiques à la montre ait joué un rôle . Ce qui est également indéniable, c’est que Facebook a rejoint une longue liste d’entreprises technologiques qui ont récemment retiré leurs applications respectives pour l’Apple Watch . Parmi les suppressions les plus célèbres sur la plateforme WatchOS figurent Slack, Trello, Twitter, Instagram et Hulu.

Si vous avez déjà une version existante de l’application Messenger installée sur votre Apple Watch, après le 31 mars, elle continuera à fonctionner, mais avec des fonctionnalités restreintes . Pour commencer, les utilisateurs ne pourront plus réagir aux messages reçus sur l’application. La très populaire fonction de réponse rapide disparaîtra également. Le retrait de l’option de réponses rapides signifie également la fin des fonctionnalités telles que la dictée de la parole au texte et la dictée de gribouillis au texte.

Si vous êtes un utilisateur de l’Apple Watch et que vous avez pris l’habitude de répondre aux alertes de Facebook Messenger depuis votre montre connectée, une mauvaise nouvelle vous attend. À partir du 31 mai 2023, vous ne pourrez plus utiliser plusieurs fonctionnalités de Messenger sur votre Apple Watch .