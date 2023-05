Le pliage du Google Pixel Fold ne se déplie pas complètement, mais rien de grave

Il y a quelques jours, Google a finalement révélé son premier smartphone pliable — le Pixel Fold — et se présente comme le concurrent direct d’autres smartphones pliables de type livre comme le Galaxy Z Fold 4 de Samsung (et le Galaxy Z Fold 5 à venir), et le OPPO Find N2, avec un potentiel pour devenir l’un des meilleurs smartphones pliables à acheter en 2023.

Étant donné qu’il s’agit d’un smartphone pliable, on pourrait s’attendre à ce qu’il se déplie entièrement, ce qui permettrait d’obtenir un écran plus grand et complètement plat (bien sûr, moins le pli au milieu). Mais cela ne semble pas être le cas avec le Pixel Fold, comme le rapporte le populaire YouTubeur Michael Fisher dans un tweet après sa prise en main avec le smartphone.

1) The “not folding flat” thing:

Pixel Fold *can* fold flat (or nearly flat). But you need to really bend it to get it there—too much for comfort.

Explanation I was given (by an engineer, not PR): they used a high-friction hinge for rigid positioning. This was the tradeoff. pic.twitter.com/0RGBTrMu4E

—Michael Fisher (@Captain2Phones) May 11, 2023