Microsoft 365 vous permet désormais de signer des PDF sur votre téléphone

L’application Microsoft 365, anciennement connue sous le nom d’application Office, sert de plaque tournante pour les services en ligne de Microsoft sur les iPhone, iPad et appareils Android. Microsoft déploie maintenant une meilleure prise en charge des PDF dans l’application.

L’application mobile Microsoft 365 ajoute la possibilité de signer des PDF, y compris l’option de stocker vos initiales et votre signature complète pour une utilisation ultérieure.

Un article de blog explique : « Vous êtes nombreux à utiliser vos appareils mobiles pour rester productifs en déplacement. Vous nous avez dit que l’une des tâches que vous souhaitez pouvoir accomplir dans de telles situations est la signature d’un PDF. Que vous ayez besoin de signer des documents fiscaux, un contrat de location, un contrat ou tout autre document PDF important, nous avons ce qu’il vous faut. De plus, les pièces jointes et les fichiers en lecture seule que vous ouvrez et signez sont automatiquement enregistrés dans un référentiel de dossiers signés ».

Avec la nouvelle mise à jour, vous pourrez ouvrir un PDF, puis sélectionner Plus > Signer le PDF. L’application vous demandera où vous souhaitez signer, puis vous sélectionnerez la bonne signature (si vous en avez déjà une d’enregistrée) ou en créerez une. Vous pourrez ensuite déplacer et redimensionner la signature sur la page selon vos besoins, et vos modifications seront automatiquement enregistrées.

La fonctionnalité devrait également fonctionner pour les PDF qui ne sont pas enregistrés dans OneDrive ou dans un autre emplacement synchronisé, comme une pièce jointe ouverte à partir d’une application de messagerie ou un fichier téléchargé sur le Web. Pour ces fichiers, l’application Microsoft 365 enregistrera la version modifiée dans un dossier « Signed PDF » dans le dossier de documents de votre appareil.

La signature de PDF est désormais disponible pour les initiés de Microsoft 365, à partir de la version 2.72 (Build 23041202) de l’application iPhone et de la version 16.0.16327.20270 de l’application Android. Une fois les éventuels bugs résolus, l’application devrait être disponible pour tout le monde.