Le lancement de la fonction de modification des messages de WhatsApp se rapproche

La fonctionnalité est également testée pour la version Web de WhatsApp et le résultat se reflétera également sur les versions applicatives de la plateforme de messagerie. Et si vous vous inquiétez du fait qu’elle ne fonctionnera pas avec les anciennes versions de WhatsApp, sachez que cela ne devrait pas être un obstacle, car la fonctionnalité Modifier les messages sera lancée « lorsque toutes les versions incompatibles avec cette fonctionnalité auront expiré ».

Pour ceux qui ne le savent pas, la possibilité d’éditer les messages sera utile lorsqu’il y a des fautes de frappe ou que quelque chose d’erroné a été envoyé par erreur. Ainsi, au lieu de supprimer un message pour tous, ce qui est déjà possible, les utilisateurs pourront simplement réécrire le message et le mettre à jour. Cependant, d’autres détails restent inconnus.

Une capture d’écran montre ce pop-up en action et suggère qu’il apparaîtra pour notifier l’utilisateur de l’acte et du fait que tous les participants à la discussion verront désormais le message modifié. Le rapport laisse entendre qu’ il s’agit de la dernière étape avant que l’édition des messages ne soit disponible pour tous . Jetez-y un coup d’œil ci-dessous.

WhatsApp travaille depuis un certain temps sur la possibilité d’éditer les messages et a été repéré à plusieurs reprises en train de la tester. Il semble que la fonctionnalité se rapproche enfin de son lancement et pourrait bientôt être disponible pour tous.