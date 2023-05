Bing Chat devient plus intelligent avec des réservations de restaurants, des résultats d’images, etc.

Microsoft dévoile aujourd’hui une importante mise à jour de son chatbot Bing qui ajoute des réponses sous forme d’images et de vidéos, des réservations de restaurants, l’historique des discussions et une intégration plus intelligente de Edge.

Ces nouvelles fonctionnalités coïncident également avec la mise à disposition de Bing Chat, qui passe d’une version privée à une version publique.

L’ajout le plus important est sans doute la nouvelle fonction Actions dans Bing Chat et Edge. Vous pourrez désormais utiliser l’IA de Bing de Microsoft pour effectuer des tâches sans avoir à naviguer entre les sites. Ainsi, si un résultat de recherche recommande un restaurant, l’IA peut trouver une heure de réservation qui vous convient et vous aider à la réserver dans l’interface de chat.

Cette fonctionnalité fonctionne également avec Edge. Ainsi, si vous recherchez des films, vous pouvez simplement demander à Bing AI de les lire pour vous, et il sélectionnera automatiquement le bon service et ouvrira le site pour commencer à lire le film. Microsoft n’a pas listé tous les partenaires avec lesquels elle travaille pour Bing et Edge Actions, mais la société a fait une démonstration d’OpenTable pour les réservations de restaurants et d’Apple TV pour les recherches de films, ce qui permet d’affirmer qu’ils seront pris en charge lors du lancement dans quelques semaines.

Les résultats de recherche d’images et de vidéos seront ensuite intégrés à Bing Chat. « Nous introduisons des réponses plus riches et plus visuelles, notamment des diagrammes et des graphiques, ainsi qu’un formatage actualisé des réponses, afin de vous aider à trouver plus facilement les informations que vous recherchez », explique Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public chez Microsoft. Vous pourrez bientôt effectuer des recherches dans Bing Chat et demander des photos ou des vidéos d’objets, d’animaux, de lieux et bien plus encore. Microsoft étend également son Bing Image Creator à plus de 100 langues, afin que vous puissiez facilement utiliser Bing Chat pour créer des images.

Une fonction d’historique

Microsoft ajoute également une fonctionnalité très demandée à Bing Chat : l’historique. Ce nouvel historique vous permettra de reprendre les conversations du chatbot sur tous les appareils et même d’utiliser Bing Chat comme outil de recherche. Microsoft prévoit également d’ajouter des fonctions d’exportation et de partage à Bing Chat afin que vous puissiez partager le contenu d’une conversation sur Twitter ou même l’intégrer dans un document Word.

C’est dans Microsoft Edge que l’historique des conversations devient vraiment intéressant. Si vous ouvrez un lien à partir d’une réponse Bing Chat dans Edge, le chat sera automatiquement déplacé dans une barre latérale afin que vous puissiez continuer à poser des questions tout en naviguant sur le site. Microsoft expérimente également la personnalisation de ces sessions de chat en intégrant le contexte de l’historique des chats précédents dans les nouvelles conversations.

La fonction de composition de Edge dans la barre latérale s’enrichit également d’options de tonalité pour générer du texte. Edge mobile prendra bientôt en charge le contexte de la page afin que vous puissiez poser des questions dans Bing Chat à propos de la page sur laquelle vous vous trouvez, à l’instar de la barre latérale de la version de bureau.

La prise en charge des plugins

Pour couronner cette série de fonctionnalités, Microsoft ouvre également Bing Chat à des tiers grâce à la prise en charge de plug-ins. Comme pour la plupart de ces nouvelles fonctionnalités, on ne sait pas exactement quand le support des plug-ins sera disponible, mais Microsoft dit travailler avec OpenTable pour sa fonctionnalité de réservation Bing Actions, Wolfram Alpha pour les visualisations, et OpenAI pour permettre aux développeurs de se connecter à Bing Chat.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un changement de cap dans la réinvention de la recherche et d’une avancée pour les développeurs dans le domaine de la recherche », déclare Mehdi. « Nous sommes impatients de partager plus de détails lors de la conférence Microsoft Build qui aura lieu plus tard dans le mois ».

Toutes les nouvelles annonces de Microsoft concernant Bing interviennent à peine une semaine avant la conférence annuelle I/O de Google destinée aux développeurs. Google a lancé son chatbot Bard en accès anticipé à la fin du mois de mars. Google s’efforce de répondre à la menace de Bing et de ChatGPT, et nous nous attendons à en savoir plus sur les efforts de Google en matière d’IA dans le domaine de la recherche la semaine prochaine.