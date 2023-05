Apple et Google s’associent pour lutter contre le harcèlement par AirTag

Les AirTags sont excellents pour localiser des objets, qu’il s’agisse de bouteilles d’eau ou de voitures, mais ils sont aussi parfois utilisés pour suivre illégalement des personnes. Google et Apple viennent d’annoncer la première étape pour résoudre ce problème. Si Apple et Google se sont affrontés au fil des ans, parfois, ils n’hésitent pas à faire des affaires mutuellement bénéfiques, que ce soit sur le plan financier ou pour de bonnes causes.

Dans un effort commun, Apple et Google ont proposé une nouvelle spécification industrielle visant à empêcher l’utilisation abusive des dispositifs de géolocalisation Bluetooth, qui peut conduire à un suivi non désiré. Cette nouvelle spécification permettra aux dispositifs de géolocalisation Bluetooth d’être compatibles avec la détection et les alertes de suivi non autorisé sur les plateformes iOS et Android.

En 2021, il a été rapporté que Google explore une approche différente de la fonction App Tracking Transparency d’Apple, qui donnerait aux utilisateurs d’Android davantage de contrôle sur leur vie privée. La spécification proposée a été soumise en tant que projet Internet par l’intermédiaire de l’Internet Engineering Task Force (IETF), une organisation respectée de développement de normes. Les parties intéressées sont invitées à examiner la proposition et à faire part de leurs commentaires au cours des trois prochains mois.

Le projet décrit les spécificités techniques, telles que les protocoles de connexion sans fil que les fabricants doivent utiliser et la manière dont ils mettent en œuvre les radios de diffusion dans ces appareils. Il contient également des termes qui suggèrent que Google et Apple pourraient lancer des certifications officielles pour aider à distinguer les produits qui adhèrent aux nouvelles normes. La spécification fournira des instructions claires aux fabricants d’appareils pour la mise en œuvre de ces mesures de protection. Idéalement, toutes les parties intéressées renforceront rapidement leurs produits pour faciliter les changements.

Apple et Google s’associeront pour prendre en compte les commentaires et publier une version de production de la spécification relative aux alertes de suivi indésirables d’ici à la fin de l’année 2023. Cette mise en œuvre sera compatible avec les prochaines versions d’iOS et d’Android.

Soutien de grands fabricants et de groupes de pression

Le projet de spécification a reçu le soutien de grands fabricants tels que Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee. Avec un tel soutien, la liste va certainement s’allonger, car de plus en plus de fabricants s’assurent qu’ils sont du bon côté de la guerre pour protéger leurs consommateurs. Plus encore, ils sont probablement motivés par la possibilité d’éviter des problèmes juridiques qui pourraient avoir un impact sur leur image de marque et leurs résultats.

Le document propose de bonnes pratiques et des lignes directrices aux fabricants pour qu’ils intègrent ces fonctionnalités dans leurs produits. L’élaboration de la spécification a également intégré les commentaires de différents groupes qui se concentrent sur les questions de sécurité et de défense des droits.

Ron Huang, vice-président d’Apple chargé de la détection et de la connectivité, a déclaré à propos de cette annonce :

AirTag offre aux utilisateurs l’assurance de toujours connaître l’emplacement de leurs biens essentiels, et nous avons intégré des fonctions proactives pour empêcher le suivi non désiré. Cette protection inédite dans l’industrie continue d’évoluer, et la collaboration avec Google a permis de franchir une étape cruciale dans la lutte contre le suivi non désiré sur les plateformes iOS et Android grâce à la nouvelle spécification de l’industrie.

Dave Burke, vice-président de l’ingénierie de Google pour Android, a commenté l’annonce :