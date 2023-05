Microsoft 365 Copilot est désormais en accès anticipé

Microsoft a pris les devants dans l’engouement actuel pour l’IA, pour le meilleur et pour le pire, avec l’introduction de Bing Chat. Les fonctions d’IA promises dans Microsoft 365 sont désormais accessibles à un plus grand nombre de personnes, mais vous devrez probablement encore attendre votre tour.

En effet, Microsoft 365 Copilot est désormais ouvert à l’accès anticipé, apportant la puissance de l’IA générative à la suite bureautique de Microsoft. Mais si Microsoft ajoute de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme d’IA Microsoft 365 Copilot, elle permet simplement à quelques personnes supplémentaires de l’essayer. Lorsque je dis « quelques personnes », je le pense vraiment. Le programme d’accès anticipé à Microsoft 365 Copilot comprend désormais 600 clients dans le monde, contre 20 auparavant. Pour être clair, la plupart (sinon la totalité) de ces clients sont des entreprises et d’autres organisations, et non des particuliers disposant de leur propre abonnement à Microsoft 365.

Le géant de la technologie a également annoncé un nouvel outil d’indexation qui permet à Copilot d’établir des rapports plus précis sur les données internes de l’entreprise, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de Copilot pour des applications telles que Microsoft Whiteboard, Outlook et PowerPoint.

Microsoft a tiré parti de son accès à l’IA ChatGPT d’OpenAI dans ses services et plateformes. La société a introduit son Copilot alimenté par l’IA dans Microsoft Dynamics 365, ce qui en fait le premier copilote d’IA CRM/ERP sur le marché. L’entreprise poursuit sur cette lancée avec l’accès anticipé à Microsoft 365 Copilot, permettant ainsi à un plus grand nombre d’utilisateurs d’utiliser et de bénéficier de l’investissement de Microsoft en matière d’IA.

« Cette nouvelle génération d’IA éliminera la pénibilité du travail et libérera la créativité », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Il existe une énorme opportunité pour les outils alimentés par l’IA d’aider à alléger la dette numérique, à développer les aptitudes à l’IA et à responsabiliser les employés ».

Un déploiement dans de multiples produits

« Le rythme et le volume de travail ont augmenté de façon exponentielle et dépassent la capacité des humains à suivre le rythme », a déclaré Jared Spataro, CVP, Modern Work and Business Applications. « Dans un monde où la créativité est la nouvelle productivité, la dette numérique est plus qu’un inconvénient — c’est une menace pour l’innovation. L’IA de nouvelle génération va alléger le poids du travail et nous permettre de nous concentrer sur le travail qui compte ».

Microsoft déploie Copilot dans Whiteboard, donnant aux utilisateurs la possibilité d’utiliser le langage naturel pour demander à l’IA de générer des idées et des conceptions

PowerPoint fait également l’objet d’une mise à jour, le générateur d’images DALL-E d’OpenAI étant intégré à Copilot dans Powerpoint. Les utilisateurs pourront utiliser cette fonction pour générer des images pour leurs présentations

Copilot dans Outlook exploitera la puissance de l’IA pour aider les utilisateurs à générer des e-mails et à communiquer plus efficacement

Copilot dans OneNote aidera les utilisateurs à créer des listes, à organiser leurs idées et à tirer le meilleur parti de l’application de prise de notes

Copilot dans Viva Learning aidera les utilisateurs à créer des cours d’apprentissage personnalisés.

« Le potentiel de Microsoft 365 Copilot est indéniable, et il est stimulant d’explorer les possibilités en associant l’ingéniosité de nos collaborateurs aux fonctionnalités de l’outil », a déclaré Guy Moore, Workforce Enablement Lead, Chevron. « L’accès anticipé nous a permis de voir comment cet outil peut rationaliser davantage les processus, accélérer la prise de conscience, susciter des idées, améliorer la productivité et faire évoluer notre façon de travailler. Nous sommes fiers de faire équipe avec Microsoft alors que nous continuons à atteindre de nouveaux niveaux d’innovation et à faire progresser l’avenir de l’énergie ».

Il s’agit sans aucun doute de l’assistant IA ultime pour tous vos besoins professionnels, et je suis impatient de l’essayer.