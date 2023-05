Amazon révèle accidentellement la date de sortie et le prix de la Pixel Tablet

Des informations essentielles concernant la prochaine Pixel Tablet ont été publiées par erreur sur le site japonais d’Amazon. Des liens vers une image de la page peuvent être consultés sur Reddit. La tablette rejoint la Pixel Watch, les Pixel Buds et, bien sûr, les smartphones Pixel, alors que Google cherche à étendre l’écosystème Pixel. Présentée en avant-première par Google lors de la conférence des développeurs Google I/O de l’année dernière, la tablette pourrait être introduite lors de la conférence de cette année aux côtés du Pixel Fold, du Pixel 7a et d’un nouveau coloris Sky Blue pour les écouteurs Pixel Buds A-Series.

D’après la page de la Pixel Tablet qu’Amazon Japon a accidentellement affichée (et qui a été retirée depuis), la Pixel Tablet sera disponible, au moins au Japon, dans les coloris Hazel et Porcelain.

Le prix de 79 800 yens se convertit, au taux de change actuel, en un peu moins de 540 euros. La page note également que la date de sortie prévue pour la Pixel Tablet est le 20 juin 2023. Cette date précède d’une semaine la date de sortie du Pixel Fold, annoncée par les rumeurs pour le 27 juin.

Le numéro de modèle de la variante Porcelaine (qui est blanche) est GA04750-JP. On peut supposer que le « JP » après le trait d’union est le code pays de Google pour le Japon. La variante Hazel est indiquée comme étant en rupture de stock, bien que nous ne sachions pas si cela est affiché comme tel simplement parce que l’appareil n’a pas encore été officiellement annoncé.

Nous nous attendons à ce que la Pixel Tablet dispose d’un écran de 10,9 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, et que l’appareil soit alimenté par le SoC Google Tensor 2. Il s’agit du même chipset qui équipe le Pixel 7, et le Pixel 7 Pro, et qui devrait également se trouver sous le capot du Pixel 7a, un smartphone abordable qui sera bientôt annoncé. Selon les dernières rumeurs, la tablette offrira 8 Go de RAM et les options de stockage devraient être 128 Go/256 Go. Android 13 sera préinstallé.

La page d’Amazon Japon publiée accidentellement révèle également que la Pixel Tablet sera livrée avec une station d’accueil pour haut-parleur de charge qui transforme effectivement la tablette en un écran connecté.